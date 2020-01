Plafond aula Fernand Nedée nog niet hersteld door juridisch dispuut ADA

20 januari 2020

15u25 0 Antwerpen De grote witte tent op Campus Drie Eiken zal ook de komende maanden nog dienst doen als aula voor de studenten van Universiteit Antwerpen. Het plafond van aula Fernand Nédée is nog niet hersteld nadat het begin september naar beneden kwam. Een juridisch dispuut ligt aan de basis van die vertraging.

De studenten farmaceutische, biomedische en medische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen zullen nog enkele maanden langer les krijgen in de grote tent op Campus Drie Eiken. Begin september stortte een deel van het plafond van aula Fernand Nédée in waardoor er geen lessen kunnen plaatsvinden. De renovatiewerken aan het plafond zijn door een juridisch dispuut over wie verantwoordelijk is voor de instorting nog niet kunnen aanvatten.

Normaal zou de tent enkel dienst doen tijdens het eerste semester van dit academiejaar maar die noodoplossing zal dus enkele maanden langer duren. Bij de instorting van het plafond raakte niemand gewond omdat er op dat moment nog geen lessen plaatsvonden.