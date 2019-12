Pizzakoerier zonder rijbewijs probeert politie te misleiden Sander Bral

02 december 2019

16u37 0 Antwerpen Een anonieme verkeerspatrouille van het verkeersondersteuningsteam regio West merkte zondagavond een nerveuze pizzakoerier op een bromfiets op. Toen de jongeman gas gaf om door een oranje licht te rijden, besloot de ploeg de pizzakoerier aan de kant te zetten voor een controle. De man toonde de politie een rijbewijs dat stond geregistreerd als verloren, zijn geldige rijbewijs lag naar eigen zeggen thuis.

Tijdens de controle bleek echter dat de bestuurder een rijverbod had openstaan. Hij moest nog verschillende examens afleggen voor hij opnieuw de baan op mag. Zijn rijbewijs lag niet thuis, maar op de rechtbank. De man krijgt een pv voorgeschoteld voor rijden met een rijverbod, het proberen misleiden van de politie en het negeren van het oranje verkeerslicht. Hij riskeert een boete en een gevangenisstraf. Bovendien werd zijn voertuig in opdracht van het openbaar ministerie in beslag genomen. Zijn ‘verloren’ rijbewijs werd in beslag genomen.

Ook op zaterdag werd er gecontroleerd door het team. In de loop van de dag werden elf foutparkeerders beboet. Een voetganger die het rode licht negeerde kreeg ook een boete. Twee bestuurders met een voorlopig rijbewijs waren niet voorzien van een ‘L’, eentje had bovendien nog een passagier mee in de wagen.

Hinder

Op de Sint-Jacobsmarkt werd een bestuurder gevat die tegen de richting reed, naar eigen zeggen om vlotter zijn woning te kunnen bereiken. Hierbij hinderde hij uiteraard het reguliere verkeer. Tot slot werden ook vijf voertuigen met verlopen keuringen aan de kant gezet.

Ook in Merksem en de Luchtbal werden dit weekend controles uitgevoerd door het wijkteam. Maar liefst negen voertuigen hadden defecte verlichtingen en kregen een waarschuwing. Aan de uitrit van Kinepolis ter hooge van de Vosseschijnstraat werden 82 bestuurders geverbaliseerd voor het negeren van een verbodsbord. Van zeven voertuigen was de keuring verlopen en één bestuurder zat met de gsm in de hand achter het stuur. Eén onverzekerd voertuig werd getakeld.