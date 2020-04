PIVA schenkt 1.500 vers gebakken koffiekoeken aan Antwerpse afvalophalers ADA

06 april 2020

11u04 5 Antwerpen Zo een 600 afvalophalers uit de provincie Antwerpen werden maandagochtend getrakteerd op versgebakken koffiekoeken van de Provinciale school PIVA. Daarmee wil de school deze mensen een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisi.

De Provinciale school PIVA heeft 600 vuilnisophalers maandagochtend bedankt met verse koffiekoeken. Chefs Peter Claus, Kris Van Rysselberge, Kristof De Vocht, Koen Van Helden en Eric Van den Hende begonnen om 4 uur in de ochtend met bakken zodat de koffiekoeken om 9.30 uur konden worden rondgebracht. 95 pakketjes met boterkoeken, chocoladekoeken, worstenbroodjes en ander lekkers werden aan de provinciale groendiensten bezorgd van Rivierenhof Deurne, Prinsenpark Retie en Vrijbroekpark Mechelen.

“We willen iets terugdoen voor de mensen die het land draaiende houden. Daarom bedankt aan de bakkers van PIVA voor dit initiatief! Ze tonen hun hart op de best mogelijke manier, met zoetigheid. De koeken zullen een hart onder de riem zijn voor de mensen die zowel in de stad als in de provincie zorgen dat buiten ‘ons kot’ alles zo proper mogelijk blijft”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens.

Zijn niet alle koeken op het einde uitgedeeld, dan gaan de resterende koeken naar de voedselbanken of Moeders voor Moeders.