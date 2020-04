PIVA doneert beschermende kledij aan gezinszorg ADA

05 april 2020

11u58 2 Antwerpen De provinciale school PIVA schenkt beschermschorten die ze voorzien voor leerlingen en bezoekers bij de voedingsopleidingen aan Villers vzw. Gezinszorg Villers VZW staat ouders bij tijdens de kraamzorg, helpt mensen die een dagje ouder worden, maar biedt ook gezinshulp aan families die een extra paar handen nodig hebben.

Tijdens deze coronacrisis is gezinszorg erg belangrijk. De zorgmedewerkers van VZW Villers blijven zich inzetten en daarom besloot de provinciale school PIVA hen te helpen door bescherende kledij te schenken. Gezinszorg Villers VZW staat ouders bij tijdens de kraamzorg, helpt mensen die een dagje ouder worden, maar biedt ook gezinshulp aan families die een extra paar handen nodig hebben.

“Villers heeft 400 medewerkers waarvan een klein team zich momenteel inzet voor coronapatiënten die thuis in quarantaine zitten en patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen werden. Het team poetst, verzorgt en maakt eten klaar. Het coronateam van Villers kan in de toekomst ook ingezet worden in triagepunten of zorghotels”, vertelt Caroline Moens, preventieadviseur gezinszorg VZW Villers.

150 schorten

PIVA beschikt over beschermende werkkledij die in de school om hygiënische redenen wordt gedragen tijdens voedselverwerking. De leerlingen hebben een praktijkuniform maar wanneer dit niet volledig in orde is, gebruiken ze deze wegwerpschorten. Ook wanneer bezoekers de praktijklokalen van bakkerij of slagerij betreden, dragen zij deze beschermkledij. PIVA bezorgt haar voorraad van 150 schorten aan Villers. “Het is misschien niet veel, maar alle beetjes helpen. Het coronateam van Villers kan hiermee de komende week overbruggen tot hun bestelling beschermkledij arriveert”, klinkt het.