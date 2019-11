Pitabar pikt ontslagen chef-kok van concurrent Finjan in Patrick Lefelon

06 november 2019

17u20 2 Antwerpen De gewezen chef-kok H.K. van de bekende pitabar Finjan is na zijn vrijlating bij een concurrende pitabar aan de slag gegaan. Finjan ontsloeg hem op verdenking van huisdiefstal. Chef-kok H.K. ontkent die aantijgingen. Zijn nieuwe werkgever vindt dat “iedereen een tweede kans verdient, zolang hij niet is veroordeeld.”

De 45-jarige chef-kok H.K. werd begin april gearresteerd nadat hij bankbiljetten bewerkt met dievenpoeder uit de kassa van de bekende pitazaak Finjan aan het Museum voor Schone Kunsten had gestolen. H.K. werd na een carrière van zestien jaar op staande voet ontslagen en Finjan diende een klacht in bij de politie wegens huisdiefstal. H.K. zou volgens Finjan tijdens zijn carrière voor maar liefst 300.000 euro uit de kassa hebben ontvreemd.

H.K. zat tot deze zomer in de gevangenis en werd dan vrijgelaten met een enkelband. Vorige maand mocht hij ook de enkelband uitdoen.

Advocaat Ergun Top die chef-kok H.K. verdedigt: “In de sector is iedereen overtuigd van de stielkennis van mijn cliënt. Ik heb aan de raadkamer uitgelegd dat hij bij verschillende andere pitabars aan de slag kon. De raadkamer volgde mijn argumentatie en verloste H.K. van zijn enkelband.”

De nieuwe werkgever, ook één van de bekendere pitabars in het centrum van Antwerpen, wil liever niet met naam in de krant. “Iedereen verdient een tweede kans. H.K. is bij mijn weten niet veroordeeld. De rechter zal wel uitmaken of hij schuldig is of niet. Tot bewijs van het tegendeel blijft hij voor mij onschuldig en bied ik hem een job aan. Dat is toch maar een menselijke geste?”

“Niet gestolen”

Het onderzoek naar de huisdiefstal bij Finjan is vrijwel afgerond. H.K. (45) blijft ontkennen dat hij geld heeft gestolen. Hij mocht geld uit de kassa nemen om aankopen voor de keuken te doen.

Advocaat Ergun Top: “Voorlopig is er nog een discussie over ongeveer 13.000 euro. Dat is ook het bedrag dat het parket weerhoudt. Mijn cliënt H.K. beweert dat hij dat bedrag volledig kan verantwoorden met uitgaven en aankopen voor de zaak. De advocaat van burgerlijke partij Finjan heeft bijkomend onderzoek gevraagd. Wij wachten af of dat nog iets oplevert.“