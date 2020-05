Pijlen wijzen shoppers de weg door Antwerpse winkelstraten, schepen stroopt zelf de mouwen op ADA

06 mei 2020

13u57 1 Antwerpen De stad Antwerpen heeft pijlen aangebracht op drukke winkelstraten om ervoor te zorgen dat shoppers dezelfde richting uitwandelen wanneer de winkels op 11 mei hun deuren openen. Naast De Meir, kregen ook de De Keyserlei en de Hoogstraat dergelijke pijlen.

Stadsarbeiders zijn woensdagochtend begonnen met het aanbrengen van pijlen op de De Keyserlei en de Meir. Die moeten ervoor zorgen dat shoppers dezelfde richting uitlopen en elkaar niet kruisen wanneer de winkels op 11 mei opnieuw hun deuren openen.

Schepen Koen Kennis kwam even poolshoogte nemen en stroopte zelf even de mouwen op. “Het principe is eenvoudig. Iedereen houdt rechts en volgt de richting van de pijlen. Wie een winkel uitkomt, slaat dus ook rechtsaf. Op die manier ontstaat er een stroom mensen die dezelfde richting uitgaan en niet tegen elkaar kunnen opbotsen en elkaar ook niet moeten kruisen.” Voor de winkels werden grote stippen aangebracht. Daar kunnen shoppers op veilige afstand wachten tot ze de winkel in mogen.

Gezond verstand

Naast de pijlen zullen er ook informatieborden opgesteld worden en zal de politie een oogje in het zeil houden. Maar de schepen hoopt toch vooral dat shoppers hun gezond verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen. “Ik reken erop dat mensen respect hebben voor elkaar en elkaars gezondheid. De afgelopen weken heb ik gezien dat mensen gedisciplineerd kunnen zijn dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat de heropening van de winkels vlot en veilig zal verlopen”, zegt schepen Kennis.

De schepen roept ook op aan alle fietsers om hun fiets op de correcte manier te stallen zodat de doorgang niet belemmerd wordt.



