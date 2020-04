Pieter Embrechts schrijft coronanummer: “Om studenten en zorgverleners een hart onder de riem te steken” BJS

20 april 2020

11u28 0 Antwerpen Pieter Embrechts heeft naar aanleiding van de lancering van Pieter Embrechts heeft naar aanleiding van de lancering van vanuituwkot.be , de webstek die studenten van de UAntwerpen verenigt, een lied geschreven. Op ‘We hebben iedereen nodig’ bezingt Embrechts het gemis aan omhelzingen tijdens de coronacrisis.

Vanuituwkot.be organiseert elke woensdagavond een activiteit via Facebook Live zoals een virtuele studentenquiz, ochtendgym of een talentenjacht. De aftrap werd begin deze maand gegeven met een huiskamerconcert van Pieter Embrechts. Hij ging nog een stap verder en besliste om een nieuw nummer te maken.

“Toen ik de vraag kreeg om een online concertje te spelen voor studenten van UAntwerpen schrok ik van het feit dat deze vreemde tijd best veel angsten en depressies bij studenten teweegbrengt”, zegt Pieter. “Ik besloot om een eenvoudig liedje te schrijven om de energie wat te boosten, om de helden van de zorg te eren, om het lijvige gemis aan omhelzingen te bezingen én om hen die afstand houden, te omarmen. Ik nam het thuis ‘in mijn kot’ op, en vrienden muzikanten speelden diezelfde dag nog vanuit hun kot mee op hun instrumenten. Dat was magisch.”

Het lied ‘We hebben iedereen nodig’ gaat over hoop, over gemis, maar ook over dankbaarheid voor de zorgverleners en de moed om te blijven volhouden.