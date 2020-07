Pieter (31) ontwerpt datingplatform gericht op kennis en slow speeddating: “De wetenschappelijk vragenlijsten zorgen voor een efficiënte match” Caroline Van de Pol

10 juli 2020

18u57 0 Antwerpen Pieter Uytterlinde (31) lanceert in Antwerpen het nieuwe datingconcept ‘Date A Mate’. Ingeschreven vrijgezellen worden aan elkaar gekoppeld op basis van wetenschappelijke vragenlijsten. Nadien nemen ze deel aan een datingtraject met minstens vijf sessies. “Zo leren ze elkaar tot op een dieper niveau leren kennen en baseren ze zich niet alleen op oppervlakkige kennis.”

Inspiratie voor het datingplatform haalde Pieter uit zijn eigen ervaringen. “Toen ik nog single was heb ik een aantal speeddates gedaan en heb ik mij ook een keer ingeschreven voor een online datingsite. Ik vond dat te beperkt en merkte dat mensen vaak af gaan op hun gevoel en op uiterlijk. Ik bedacht mij dat er zo veel wetenschappelijke kennis bestaat over bijvoorbeeld partnervoorkeuren en relatietevredenheid, maar de modale burger daar weinig over weet.”

Wetenschappelijke kennis

Tijdens de coronacrisis verdiepte Pieter zich in een honderdtal wetenschappelijke studies over relaties. “Ik leerde onder andere dat bepaalde persoonlijkheden beter samen passen dan andere. De bekende bioloog Helen Fisher bewees dit na onderzoek naar de hersenen van de mens. Volgens haar krijg je op vijf minuten tijd met iemand nieuw te weinig informatie om te beslissen of hij of zij een potentiele partner kan zijn. Speeddateorganisaties schieten daarin dus tekort.”

Na het vergaren van alle kennis ontwierp Pieter zijn nieuw datingconcept. “Ik liet de minder goede kanten van speeddating, online dating en relatiebureaus vallen en kwam op die manier tot Date A Mate.” Deelnemers die zich aanmelden krijgen een e-learning met wetenschappelijke inzichten over partnerkeuze en relatietevredenheid. Daarna komen ze op een platform terecht waar ze wetenschappelijk geverifieerde vragenlijsten invullen. Het algoritme haalt de beste matches naar boven en nadien kunnen de deelnemers beginnen daten. Dat gebeurt met een datingtraject van minstens vijf sessies alleen of in groep.

Slow speeddating

Date A Mate is uniek dankzij de combinatie van het slow speeddating en het aanbod van wetenschappelijke inzichten. “Door de e-learning en de vragenlijsten leren deelnemers zichzelf beter kennen en maken ze een meer gefundeerde partnerkeuze. Nadien leren ze elkaar tot op een dieper niveau kennen en baseren ze zich niet alleen op oppervlakkige kennis. Met Date A Mate hebben singles een hogere kans hebt om een goede partner aan de haak te slaan tegen een democratische prijs.”

Meer informatie over Date A Mate vind je op de website.