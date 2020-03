Piet Pienter en Bert Bibber: integrale uitgave van populaire stripreeks maakt groot fan

17u22 0 Antwerpen Je zag hem zó wegdromen, Bart De Wever. Als groot fan van stripreeks ‘Piet Pienter en Bert Bibber’ glunderde hij bij het dubbele geschenk dat de vier kinderen van tekenaar POM meebrachten naar Antwerpen. Volgende week verschijnt immers een integrale uitgave in elf delen van alle 45 albums, van ‘In het spoor van Sherlock Holmes’ tot ‘’Susan bij de Knobbelgilde’. De Wever kreeg niet alleen het eerste deel cadeau, maar ook een ingelijste pagina uit een van de boeken.

POM was het pseudoniem van Jozef Van Hove (1919-2014). De Standaard Uitgeverij wou zijn 100ste geboortedag luister bijzetten met een luxe-uitgave van alle albums. De verhalen verschenen ook 40 jaar lang in Gazet van Antwerpen. Van de reeks werden liefst vier miljoen albums verkocht. Naast Piet en Bert blijven personages bij als persmuskiet (en POM’s alter ego) Theo Flitser, de Amerikaanse miljardaire Susan en professor Kumulus. In 1995 trok POM een streep onder de reeks. Hij ging een teruggetrokken leven leiden in de Kempen en weigerde een stripmuur in Antwerpen omdat hij de aandacht schuwde.

De Antwerpse burgemeester was in de wolken met het cadeau van POM’s dochters en zonen Greet, Rosemarie, Luc en Herman Van Hove. Ook kleindochter Myrthel was erbij. De Wever was onder de indruk van de drukkwaliteit van de speciale uitgave: “Veel beter dan vroeger.” Bij het doorbladeren herinnerde hij zich hoe hij ooit ‘Het raadsel van de schimmenburcht’ aan een vriend had uitgeleend, maar nooit had teruggekregen. En hij gaf mee dat N-VA-schepen Peter Wouters zelfs het zangkoor ‘De Lange Asem’ (geleid door gedeputeerde Luk Lemmens) had opgericht als eerbetoon aan een POM-album. “De ingekaderde pagina krijgt een ereplaats bij me thuis.”