Petitie pleit voor behoud molen Sint-Anneke Jan Aelberts

11 september 2019

13u10 5 Antwerpen Bewoners van Sint-Anneke zijn een petitie gestart voor het behoud van de molen op Linkeroever. 't Veertje, zoals de Molen heet, staat er al sinds 1937, maar is niet opgenomen in het masterplan van de plage.

Mogelijk verhuist de molen naar de Hobokense polder, maar ook daar kunnen de bewoners van Sint-Anneke zich niet in vinden. Ze willen dat hún molen, een monument, blijft staan waar die staat. Molenaar Herman Vercammen maakte zich eerder in deze krant al zorgen om het verdwijnen van 't Veertje. “Het is een uniek exemplaar. Een typisch Brabants model. Zo een molen vind je bijvoorbeeld nergens in Nederland waar ze toch enorm veel molens hebben”, zei Vercammen daar eerder over in deze krant. “Bovendien is het een landmark geworden voor veel Antwerpenaren maar ook voor de passagiers van de cruiseschepen. De molen vormt samen met het Havenhuis de toegangspoort tot de stad.”

Zo'n 535 mensen hebben de petitie al ondertekend. Die vind je hier.