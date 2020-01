Peter Wouters vervangt Ludo Van Campenhout als N-VA-schepen in Antwerpen Redactie

07 januari 2020

10u23 0 Antwerpen Ludo Van Campenhout (N-VA) stopt onmiddellijk als schepen in Antwerpen. Dat heeft Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau Van Campenhout zal worden vervangen door Peter Wouters. Ludo Van Campenhout (N-VA) stopt onmiddellijk als schepen in Antwerpen. Dat heeft Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau maandagavond laten weten . Van Campenhout had eerder aangegeven eind 2020 te zullen stoppen, maar door zijn aanhoudende alcoholverslaving is hij gedwongen de fakkel nu al door te geven.

De 52-jarige Wouters zetelt sinds 2018 in de Antwerpse gemeenteraad en zetelde tussen 2013 en 2018 ook in de districtsraad van Deurne. Wouters was tussen 2014 en 2019 ook Vlaams volksvertegenwoordiger, maar raakte bij de verkiezingen van 26 mei 2019 niet herverkozen in het Vlaamse halfrond.

De nieuwe schepen wordt vandaag om 11u voorgesteld.