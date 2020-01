Peter Wouters vervangt Ludo Van Campenhout als Antwerps sportschepen: “Mijn sportieve uitstraling? Daar wordt aan gewerkt” Jonathan Bernaerts

07 januari 2020

10u23 3 Antwerpen De Antwerpse N-VA heeft een opvolger voor Ludo Van Campenhout beet. De nieuwe schepen voor Sport, Diamant en Markten en Foren wordt Peter Wouters (52) uit Deurne, net als zijn voorganger een volkse jongen én een Antwerp-fan. De Antwerpse N-VA heeft een opvolger voor Ludo Van Campenhout beet. De nieuwe schepen voor Sport, Diamant en Markten en Foren wordt Peter Wouters (52) uit Deurne, net als zijn voorganger een volkse jongen én een Antwerp-fan. Maandavond raakte bekend dat Van Campenhout, die met een aanhoudend drankprobleem kampt, de politiek negen maanden vroeger dan gepland vaarwel zegt.

“Ludo krijgt zijn ziekte maar niet onder controle. En we zien helaas geen kans meer op genezing in dit politieke bestel. Daarom hebben we beslist om zijn opvolger versneld aan te duiden. We willen Ludo bedanken voor alles wat hij voor de stad heeft betekend.”

Veel meer wil Fons Duchateau, voorzitter van N-VA Antwerpen, niet kwijt over het hoe en waarom van de beslissing om de drankverslaafde schepen van Sport, Diamant en Markten en Foren negen maanden vroeger dan gepland aan de kant te schuiven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Van Campenhout zijn schepenambt pas in oktober 2020, na het eeuwfeest van de Olympische Spelen in Antwerpen, zou neerleggen. Maar door het herval in zijn drankverslaving bleek dat afscheid in schoonheid niet langer haalbaar.

Ik besef dat ik niet de meest sportieve uitstraling heb. Maar er wordt aan gewerkt Peter Wouters

Over wie Van Campenhout, die opnieuw is opgenomen, zou opvolgen, werd de jongste maanden druk gespeculeerd. Zo circuleerden onder meer de namen van Koen Laenens, Els Van Doesburg en Nathalie van Baren in de wandelgangen. Maar de keuze viel maandagavond, na een stemming onder de bestuursleden van N-VA Antwerpen, op gemeenteraadslid Peter Wouters (52) uit Deurne.

Districtsschepen

Wouters was drie jaar lang districtsschepen in Deurne. Daar liet hij zich begin 2016 opmerken toen hij zich liet vervangen door Tjerk Sekeris. De figuur van Wouters was onaanvaardbaar voor Groen dat tot de meerderheid toetrad, toen die op apegapen lag. Met de stap terug oogstte Wouters respect bij N-VA. “Ik kan me goed voorstellen dat die persoonlijke politieke opoffering voor sommigen een factor was om zijn kandidatuur als schepen te steunen”, aldus Fons Duchateau.

Wouters speelde niet alleen een rol van betekenis op lokaal niveau. Tussen 2014 en 2019 was hij ook actief in het Vlaamse parlement, waar hij zich als volksvertegenwoordiger voornamelijk op het domein van de sport profileerde. Na de jongste verkiezingen raakte Wouters echter niet herverkozen.

Volkse jongen

In de Antwerpse stadspolitiek is Wouters eerder een groentje: hij zetelt pas sinds deze legislatuur in de gemeenteraad. Toch is hij naar eigen zeggen al goed vertrouwd met het grootste deel van de bevoegdheden die hij van Van Campenhout overneemt. “Sport - en niet alleen voetbal - is een grote passie van mij”, zegt Wouters, die - net als Van Campenhout - een notoir Antwerp-supporter is. “Omdat ik die dossiers ook in het Vlaamse parlement volgde, heb ik in het sportmilieu veel goede contacten opgebouwd. De bevoegdheid Markten en Foren ligt me ook prima. Ik ben immers een volkse jongen uit Deurne-Noord. Enkel van diamant ken ik niet veel, dat geef ik grif toe. Daar zal ik me in moeten inwerken.”

Overgewicht

Wouters kampt met overgewicht. Dat nét hij als nieuwe schepen van Sport wordt aangeduid, doet bij nogal wat mensen de wenkbrauwen fronsen. Maar zelf blijft hij er rustig onder. “Ik besef dat ik niet meteen een sportieve uitstraling heb. Maar er wordt aan gewerkt”, knipoogt Wouters. “Ik leef veel gezonder dan vroeger en ben vorig jaar 43 kilo afgevallen. Ik heb me ook grondig laten onderzoeken en mijn hart bleek helemaal in orde. De cardioloog heeft me zelfs gezegd dat ik een sporthart heb.”

Ludo krijgt zijn ziekte maar niet onder controle. En we zien helaas geen kans meer op genezing in dit politieke bestel Fons Duchateau

Afhankelijk van de administratieve afhandeling zal Wouters in januari of februari de eed afleggen als schepen. Ludo Van Campenhout wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Wim Jochems uit Merksem.