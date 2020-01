Peter Wouters ingezworen als nieuwe schepen van Sport en Diamant, Ludo Van Campenhout wordt ereschepen PhT

28 januari 2020

20u48 0 Antwerpen Drie weken nadat N-VA hem aanwees als opvolger van Ludo Van Campenhout, is Peter Wouters nu ook écht schepen. HIj legde dinsdag de eed af in de Antwerpse gemeenteraad. Wouters is bevoegd voor Sport, Diamant en Openbare Markten en Foren.

Deurnenaar Peter Wouters (52), Antwerpfan in hart en nieren, kon zich deze maand al warmlopen. “Ik denk dat ik de job van mijn leven heb gevonden”, vertelde hij ons voor de gemeenteraadszitting. “Er komt veel op me af. Ik ben er ingesmeten. De afgelopen weken waren ‘heavy’, maar boeiend. Ik zal mijn ervaring als Vlaams parlementair (2014-2019) goed kunnen gebruiken. Al is een uitvoerend mandaat nog wat anders. Ik hoop dat ik mijn dynamiek kan overbrengen op iedereen met wie ik samenwerk.”

Ludo Van Campenhout wordt ereschepen. De gemeenteraad was het unaniem eens over dat voorstel. Van Campenhout was bijna zeventien jaar lang schepen. Zijn aanslepende drankverslaving maakte begin januari een einde aan zijn politieke carrière. Zijn opvolger in de gemeenteraad is Merksemnaar Wim Jochems (38). Hij legde dinsdag eveneens de eed af.