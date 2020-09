Peter Mertens (PVDA) nodigt dokwerkers uit op debat over havenarbeid op Antwerpse gemeenteraad van 28 september ADA

26 september 2020

11u26 0 Antwerpen Op de Antwerpse gemeenteraad van aanstaande maandag zal Peter Mertens, PVDA fractieleider, een motie voorleggen ter ondersteuning van de havenarbeiders. “Hun statuut staat opnieuw onder druk door een juridische procedureslag van een aantal bedrijven”, klinkt het.

“De haven is van vitaal belang voor onze stad. De havenarbeiders spelen een cruciale rol om de haven te doen draaien. Ze hebben dat tijdens de coronacrisis nogmaals bewezen. Ik vind het evident dat we hierover debatteren op de Antwerpse gemeenteraad.”, zegt Peter Mertens. “Het is belangrijk dat we als gemeenteraad kleur bekennen en als één man achter onze havenarbeiders gaan staan.”

In zijn motie neemt Mertens het op voor het statuut van de havenarbeiders. “Hun statuut garandeert goede evenwichten tussen flexibele inzet en sociale bescherming, tussen productiviteit en veiligheid. De specifieke arbeidsorganisatie via erkenning, één poolsysteem, met een sterke rol van de vakbonden is hier belangrijk in. De ontmanteling ervan zou de deuren openzetten voor sociale dumping.”

Peter Mertens hoorde dat er dokwerkers zullen afzakken naar de gemeenteraad. “Ik nodig de dokwerkers van harte uit. Voor de gemeenteraad tussen 19u en 19u30 is er gelegenheid om de aankomende gemeenteraadsleden aan te spreken. Tijdens de zitting kan een deel van de dokwerkers plaats nemen in het publiek om de debatten te volgen. Respect voor de corona-regels staat buiten kijf, maar deze hoeven een publiek, democratisch debat niet in de weg te staan.”