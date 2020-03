Peter Meeus wil keuringslab HRD Antwerp alsnog in handen krijgen en dreigt nu met juridische stappen Philippe Truyts

04 maart 2020

17u21 0 Antwerpen Nieuwe wending alweer in de saga rond de mogelijke verkoop van het keuringslab HRD Antwerp: oud-topman Peter Meeus geeft moederbedrijf Antwerp World Diamond Centre (AWDC) 15 dagen de tijd om op zijn afgewezen bod van 10 miljoen euro in te gaan. “Anders stap ik naar de rechtbank om mijn gelijk te krijgen. Mijn bod voor een meerderheidsaandeel van 51 procent voldeed aan alle door AWDC opgestelde voorwaarden én aan de vraagprijs.”

AWDC keurde twee weken geleden een reorganisatieplan goed van Ellen Joncheere, sinds 20 januari de nieuwe algemeen directeur van HRD Antwerp. Een verkoop van het certificatenlab, dat de voorbije jaren diep in de rode cijfers sukkelde, werd in de koelkast gestopt. Het bedrijf ging niet in op een ultiem bod van Peter Meeus. Die leidde de Hoge Raad voor Diamant tussen 1999 en 2006, net voor de splitsing in AWDC en HRD Antwerp.

“Niet eerlijk”

Meeus legt zich echter niet neer bij die beslissing. Hij pakte woensdag uit met een videoboodschap die zich als een lopend vuurtje in de diamantsector verspreidt. Meeus laat verstaan dat AWDC het spel niet eerlijk heeft gespeeld en alle vertrouwen heeft geschonden. Hij wil nu desnoods via gerechtelijke weg alsnog zijn gram halen.

“In december kreeg ik nog te horen dat de weigering van mijn toenmalig bod niets te maken had met de komst van een nieuwe CEO Ellen Joncheere. Eén maand ná haar aanstelling zegt AWDC me dat haar groeiplan de voorkeur krijgt boven een verkoop van HRD Antwerp. Ik vrees eerlijk gezegd dat AWDC helemaal niet wou verkopen aan mij of aan de twee andere bieders die zich enkele maanden geleden aandienden.”

Chinezen

Meeus haalt daarvoor een gerucht aan: AWDC wilde HRD Antwerp eigenlijk verkopen aan het Antwerpse lab IGI, voor 80 procent in handen van de Chinese groep Fosun, of aan een andere Chinese gegadigde. “Maar de Chinezen trokken zich terug door de onlusten in Hongkong en de verkoop werd geannuleerd”, stelt Meeus in zijn video. “Nu komt daar ook nog eens de coronacrisis bij.”

AWDC verkiest niet te reageren op de boodschap van Meeus. “We zullen dit op een professionele manier beslechten en niet via publieke verklaringen in de pers.”