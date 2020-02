Peter Meeus doet nieuw bod op HRD Antwerp: “Omdat ik geloof dat Antwerpse diamant wereldwijd fantastisch merk blijft” Philippe Truyts

18 februari 2020

15u00 10 Antwerpen Peter Meeus, voormalig topman van de Hoge Raad voor Diamant, dient een nieuw bod in voor een overname van het keurings- en certificatenlab HRD Antwerp. Dat maakte hij dinsdag bekend op een druk bijgewoonde internationale persconferentie in het diamantkwartier. Eind 2019 wees moederbedrijf AWDC nog drie biedingen af, waaronder ook één van Meeus.

HRD Antwerp zit al enkele jaren in woelig vaarwater. Een aantal reorganisaties en een dalende vraag naar diamantcertificaten hebben flink wat jobs gekost. Tijdens de hoogdagen werkten er 270 mensen, nu nog een 90-tal. Vorige maand is met Ellen Joncheere een nieuwe directeur aangetrokken. Opmerkelijk, omdat het bedrijf sinds vorige zomer in de etalage stond. Net voor Kerstmis besliste AWDC om de biedingsprocedure voor zes maanden in de koelkast te stoppen. Dat was een streep door de rekening van Peter Meeus, een van de drie officiële kandidaten voor een overname, samen met Serge Couvreur (nog een oud-topman van HRD) en het Israëlische Sarine International.

Ik geloof dat ik van HRD Antwerp opnieuw een mooi verhaal kan maken. Ik ken het product en ik weet hoe ik winst moet maken Peter Meeus

Meeus heeft echter nog steeds honger. “Omdat ik geloof dat ik van HRD Antwerp opnieuw een mooi verhaal kan maken mét nieuwe jobs. Ik kén het product en het bedrijf. En ik wéét hoe ik winst moet maken. Het merk heeft een groot potentieel in het Midden-Oosten, China en India. Zeker nu de synthetische diamant fors opkomt. Iedereen die zweert bij natuurlijke diamant, zal meer dan ooit een certificaat willen.”

Hij wil nu 51 procent van de aandelen van HRD Antwerp in handen krijgen. “Dat doe ik met een bod dat volledig in overeenstemming is met de vastgelegde voorwaarden en vraagprijs.”

Tegen namaak

Meeus toonde met enkele video’s waarom het ‘Antwerps steentje’ zo’n fantastisch sterk merk is. “In 1447 was er hier al een decreet tegen namaak. We moeten de consument in zijn emotionele hart raken.”

Peter Meeus leidde de Hoge Raad voor Diamant van 1999 tot 2006. Het bedrijf werd nadien opgesplitst in het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en HRD Antwerp. Meeus vertrok naar Dubai en werd er topman van de diamantbeurs. Vandaag is hij consultant.

Het is nu afwachten wat HRD Antwerp met het bod gaat doen.