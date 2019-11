Persoon valt van dak en overlijdt aan Centraal Station Antwerpen Sander Bral

26 november 2019

10u44 0 Antwerpen In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is dinsdagochtend een persoon overleden. De man zou van een dak gevallen zijn. Een wanhoopsdaad is niet uitgesloten. De straat is volledig afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

De lokale politie bevestigt dat een persoon verongelukt is in de Pelikaanstraat. “Hij is van een grote hoogte naar beneden gevallen”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “De context van het incident is voorlopig niet duidelijk.”

Mogelijk gaat het om een verward persoon, een wanhoopsdaad is niet uitgesloten.

De Pelikaanstraat is afgesloten tussen de Vestingstraat en De Keyserlei. “Ook fietsers en voetgangers mogen niet door”, klinkt het bij de politie. “De in- en uitgangen van het station binnen dit gebied zijn dicht.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

