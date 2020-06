Personeel ZOO en Planckendael verwerkt nieuws over 24 ontslagen met gelatenheid PhT

26 juni 2020

18u11 0 Antwerpen In de Antwerpse ZOO en Planckendael zijn de 24 geplande ontslagen vrijdag aan de betrokken personeelsleden betekend. Volgens de vakbonden heerst gelatenheid bij de resterende 350 medewerkers. De directie blijft erbij dat er geen andere keuze was om de toekomst van de twee dierenparken te vrijwaren.

Vakbonden noch de directie kunnen duidelijkheid geven over de verdeling van de ontslagen over de ZOO en Planckendael. Er zouden een negental dierenverzorgers bij zijn. Voor het overige is er in heel wat departementen gesneden, bij arbeiders, bedienden en kaderleden.

10 miljoen euro

De dierentuinen moesten door de coronamaatregelen ruim twee maanden de poorten gesloten houden. Momenteel mogen ze op hooguit 30 procent van hun maximale capaciteit draaien. De directie spreekt over een omzetverlies van nu al meer dan 10 miljoen euro.

De vakbonden toonden zich donderdag zwaar ontgoocheld over het sociaal overleg. “De directie is op geen enkel alternatief van ons ingegaan”, zei het BBTK.