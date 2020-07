Personeel ZNA-ziekenhuizen massaal getest: 7,6 procent heeft antistoffen tegen coronavirus PhT

03 juli 2020

13u41 1 Antwerpen Meer dan 5.200 medewerkers van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen hebben zich in juni laten onderzoeken op antistoffen tegen het coronavirus. Dat leverde 7,6 procent positieve testen op. Dat resultaat ligt slechts een paar procent hoger dan bij de algemene bevolking.

De 6.735 personeelsleden bij ZNA kregen de keuze om zich tussen 8 en 29 juni te laten testen op antilichamen tegen COVID-19. Circa driekwart (5.204 medewerkers) greep die kans. Bij 395 mensen (7,6 procent) zaten er antistoffen in het bloed. Zij zijn dus onlangs op het werk of in de privésfeer in contact gekomen met het virus.

Onderzoek per afdeling

ZNA en Universiteit Antwerpen gaan nu verder onderzoeken of bepaalde afdelingen – zoals spoed en intensieve zorg – harder zijn getroffen. De ziekenhuizen kunnen de maatregelen dan bijsturen.

Dr. Christiane Brands, infectiologe en medisch diensthoofd Algemene Inwendige ZNA is erg blij met de grote deelname: “In het belang van onze patiënten en medewerkers hebben we ons altijd gehouden aan de overheidsrichtlijnen voor de bescherming. Daarom zijn we heel benieuwd naar het aantal besmettingen per dienst, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Door de grootte van ZNA hebben de uitgebreide bevragingen bij de bloedafnames ook veel informatie opgeleverd. Die gaan we gebruiken ten dienste van de zorgverleners en patiënten. Deze resultaten zijn ook nuttig voor andere ziekenhuizen.”