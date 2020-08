Personeel van voor sanering gesloten Antwerpse KBC-toren verhuist naar Kievitwijk ADA

10 augustus 2020

16u34

Bron: Belga 0 Antwerpen KBC heeft een nieuw onderkomen gevonden voor het personeel dat tot de zomer van 2018 aan de slag was in de Antwerpse KBC-toren of Boerentoren. De zowat 500 medewerkers zijn momenteel verspreid over acht verschillende panden in de Antwerpse regio, maar zullen vanaf het voorjaar van 2021 worden samengebracht in het Kievit IIb-gebouw achter het Centraal Station.

Of KBC ooit nog terugkeert naar zijn toren nabij de Groenplaats is intussen nog koffiedik kijken. De bank- en verzekeringsgroep liet eind 2019 weten dat het gebouw niet alleen volledig moest worden gesaneerd door een gespecialiseerde asbestverwijderaar, maar dat KBC ook de optie bekeek waarbij een vastgoedontwikkelaar de herontwikkeling van de KBC-Toren zou aanpakken. In dat scenario zou KBC het gebouw niet in eigendom houden. De coronaveiligheidsmaatregelen zorgden er echter voor dat werfbezoeken een hele tijd niet toegelaten waren. KBC gaf geïnteresseerde partijen daarom langer de tijd om een dossier in te dienen.

Intussen zegt KBC voorstellen te hebben ontvangen van verschillende professionele vastgoedontwikkelaars voor “de herontwikkeling en/of verkoop van de KBC-Toren”. Die voorstellen zullen voor advies worden voorgelegd aan de stad Antwerpen, de Antwerpse Stadsbouwmeester en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Later dit jaar hoopt KBC dan verdere gesprekken aan te knopen met een van de geïnteresseerde partijen. Tegen begin 2021 zou de situatie volledig duidelijk moeten zijn, zodat in eerste instantie de saneringswerken kunnen beginnen.