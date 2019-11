Personeel van Nederlands bedrijf krijgt Vlaamse inburgeringscursus AMK

27 november 2019

12u44 0 Antwerpen Het Nederlandse uitzendkantoor Pro Industry opent op 1 januari 2020 haar deuren in Antwerpen en neemt deze immigratie ‘hartstikke’ ernstig. Het projectteam dat het eerste Antwerps filiaal zal opstarten, neemt op 2 december immers deel aan een Vlaamse inburgeringsworkshop. Tijdens deze cursus legt Vlaams auteur David Troch tal van taalverschillen tussen Nederlanders en Vlamingen bloot met als doelstelling taalmisverstanden te voorkomen.

Vlamingen hebben het over interimkantoor en jobstudent, Nederlanders spreken over uitzendbureau en vakantiewerker, maar ook typisch Vlaamse uitspraken zoals ‘zijn kat sturen’, ‘Ik heb het aan mijne rekker’ komen aan bod in de cursus van auteur David Troch. Het Nederlandse personeel van Pro Industry krijgt binnenkort een Vlaams taal- en cultuurbad, om een professionele communicatie te garanderen in hun toekomstige afdeling op het Antwerpse Eilandje.

“Hoewel we in principe dezelfde taal spreken, begrijpen we elkaar vaak niet door grote cultuurverschillen”, zegt Tim Andeweg, Operationeel Directeur bij Pro Industry. “Wij zijn luidruchtiger, meer rechttoe, rechtaan en geven sneller onze mening terwijl Vlamingen pas vaak iets zeggen als ze het zeker weten. Dit merkten we meteen toen we ons team van Nederlandse en Vlaamse uitzendconsulenten en managers samenstelden voor het nieuwe filiaal”, zegt Andeweg. “We willen niets aan het toeval overlaten, dus gingen we op zoek naar een Vlaamse inburgeringsworkshop.”

“In een sector waar alles draait om communicatie, is het belangrijk dat men elkaar goed begrijpt”, zegt auteur David Troch. “Als ik kan vermijden dat mijn Nederlandse cursisten een pak rammel verwachten wanneer een Vlaming hun kantoor binnenstapt met de melding dat hij eens wil ‘klappen’, is mijn missie grotendeels geslaagd”, aldus Troch.