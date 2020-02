Personeel Ineos Phenol is weer aan de slag, productie moet nog op gang komen Philippe Truyts

24 februari 2020

13u02 2 Antwerpen Na zes weken staking is het personeel van Ineos Phenol in de Antwerpse haven opnieuw aan het werk gegaan. De productie moet nog wel opstarten. Dat zal de komende dagen stap voor stap gebeuren. Eerst voert het bedrijf nog een aantal veiligheidscontroles uit.

Het voorakkoord dat directie en vakbonden vrijdag hadden bereikt, lag zaterdag ter stemming. Een meerderheid - 20 van de 35 uitgebrachte stemmen - keurde zaterdag het voorakkoord af dat directie en vakbonden de dag voordien hadden bereikt. Maar om de staking verder te zetten, was een tweederdemeerderheid nodig. Die werd dus niet gehaald.

Onvrede

Het conflict brak op 9 januari uit na het ontslag van vakbondsafgevaardigde Chris De Wachter van de liberale vakbond ACLVB. De zaak legde de grote onvrede bij het personeel bloot over het gebrek aan sociaal overleg. Vooral de nieuwe algemeen directeur Hugo Piot had met zijn aanpak kwaad bloed gezet bij de bonden. De staking zou uiteindelijk anderhalve maand aanslepen. Al die tijd werd er niets geproduceerd. In de voorbije weken lieten ook klimaatactivisten zich gelden voor de poorten van Ineos.

Het ontslag van de beschermde werknemer wordt niet ingetrokken en de directeur zet geen stap opzij. De directie komt de vakbonden wel tegemoet op een aantal andere vlakken. Zo zullen operatoren enkel in andere afdelingen moeten werken op vrijwillige basis. Voor die polyvalentie komen er ook financiële compensaties.

Geen winnaars

Het bedrijf wacht nu de zware taak om de relatie met het personeel herop te bouwen. Stemmen bij directie en vakbonden laten uitschijnen dat het conflict immers geen winnaars heeft opgeleverd.

Volgens de directie van Ineos Phenol heeft de dagploeg zich maandagochtend om 6.30 uur aangeboden om te werken. De productie van fenol en aceton - grondstoffen voor onder meer plastics in elektrische wagens, verf, textiel en drukinkt - hervat geleidelijk in de loop van de week. Er werken in de fabriek in Doel een 180-tal mensen. Ze hebben allemaal een bediendenstatuut.