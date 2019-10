Personeel gevangenis staakt nog zeker tot maandag Toon Verheijen

04 oktober 2019

19u19 0 Antwerpen Het personeel van de gevangenis in Antwerpen staakt nog zeker tot maandag omdat volgens de liberale vakbond VSOA de directie op een aantal punten geen toegevingen wil doen. De gevangenisbewakers staken al sinds vorige week donderdag uit onvrede met het personeelstekort.

De cipiers eisen aanpassingen aan het regime om de situatie werkbaar te houden en zo het personeelstekort enigszins te kunnen opvangen. Vrijdagmorgen was er een overleg tussen vakbonden en directie en werd er een voorstel gedaan aan het personeel, maar die vonden de toegevingen onvoldoende. “De directie wil op enkele punten niet toegeven en daarop weigerde het personeel om opnieuw aan het werk te gaan”, klinkt het bij Eddy De Smedt van VSOA. “De directie wil wel meegaan in de aanpassingen van het afschakelplan om het personeelstekort op te vangen, maar andere punten punten dus niet zoals het gelijktijdig bedelen van het avondeten en het middageten. We hopen na het weekend wel tot een akkoord te komen.”

Voor de gevangenen betekent de voortzetting van de staking dat ze ook dit weekend in hun cel moeten blijven. Volgens de vakbond leidde dat donderdagnacht tot incidenten, waarbij enkele gevangenen uit protest een beperkte brand stichtten in hun cel. Volgens het Gevangeniswezen is op dit moment alles rustig in de gevangenis.