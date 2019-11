Personeel FoMu, MoMu en DIVA gaat actievoeren tegen overname door stad Antwerpen BJS/BLG

14 november 2019

17u32 0 Antwerpen Bij wijze van protest zullen werknemers van het Fotomuseum (FoMu), het Modemuseum (MoMu) en diamantmuseum en -belevingscentrum DIVA op donderdag 21 november naar het kabinet van cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) trekken. Ze pikken het niet dat de stad Antwerpen de drie voormalige provinciale musea samen met alle andere stedelijke musea wil onderbrengen in één stedelijke groep, wat zou betekenen dat een deel van het personeel stevig moet inboeten,

De drie musea zijn momenteel verenigd in De Museumstichting, een stichting van openbaar nut die eind 2017 was opgericht precies om ervoor te zorgen dat de musea hun autonomie maximaal zouden behouden nadat ze van de provincie naar de stad Antwerpen zouden overgaan. De contractuele personeelsleden zijn in dienst van De Museumstichting en behielden op die manier hun maandloon, toekomstige baremastijgingen en voordelen uit de socioculturele sector. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur wil alle stedelijke musea, inclusief die van De Museumstichting, echter in één stedelijke groep onderbrengen en de stad het contractuele personeel laten overnemen.

Volgens ACV wil de stad een Europese overnamerichtlijn niet toepassen en zou de overname zoals die nu gepland is heel wat veranderen aan de voorwaarden van het personeel. “Sommigen zouden erop vooruitgaan, we gaan daar niet flauw over doen, maar bijvoorbeeld een aantal deeltijdse mensen zouden tot 700 euro per jaar aan maaltijdcheques verliezen”, zegt ACV-secretaris Ine Hermans. “Echt overleg is er bovendien niet geweest, alleen maar twee korte gesprekken zonder de mogelijkheid om een tegenvoorstel te doen.”

De werknemers willen op 21 november langs de drie musea trekken en vervolgens naar het kabinet van schepen Ait Daoud. Daar zouden ze worden ontvangen voor overleg.