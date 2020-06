Personeel Antwerpse ZOO en Planckendael legt zich niet neer bij 24 geplande ontslagen: “We eisen sociaal overleg, want dat is tot nu toe geweigerd” Philippe Truyts

18 juni 2020

12u54 6 Antwerpen Vierentwintig ontslagen op korte termijn: dat plan van de KMDA-directie om na de coronasluiting het hoofd boven water te houden in de ZOO en Planckendael, is onverteerbaar voor het personeel. Klokslag 12 uur verzamelde een delegatie, met steun van het gemeenschappelijk vakbondsfront, voor een korte betoging voor de ingang van de dierentuin.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Wij eisen sociaal overleg”, werd er gescandeerd. “Want dat is tot nu toe geweigerd”, zegt Sigrid De Wilde, secretaris bij de socialistische BBTK. “We zijn niet opgezet met die 24 ‘droge’ ontslagen. We weten dat de coronacrisis problemen veroorzaakt. Maar de directie moet wel met ons praten. We horen nu dat er al mensen aan de deur zouden worden gezet vanaf 22 juni. Dat is onaanvaardbaar zonder overleg. We willen het hebben over sociale alternatieven of een vermindering van het aantal ontslagen.”

Steun overheid

De vakbonden verwijten de directie dat ze voor een werkgever die middelen krijgt van de overheid voor tewerkstelling en onder de social profit valt allesbehalve sociale ingrepen doet. “De regering heeft middelen voorzien om naakte ontslagen te vermijden.”

Komende maandag is er een Bijzondere Ondernemingsraad waarop de personeelsvertegenwoordigers de directie zullen bevragen.

30 procent

Vorige week beklemtoonde de directie van de KMDA dat er geen andere keuze was dan een afslanking. De 24 getroffen personeelsleden zouden zowel uit Antwerpen als uit Planckendael komen, met arbeiders, bedienden en kaderleden. De twee dierentuinen bleven vanaf 14 maart ruim twee maanden dicht. Sinds 18 mei draaien ze op een maximum toegelaten bezoekerscapaciteit van 30 procent. De inkomsten zijn daardoor fors teruggelopen. Alles samen werken er nu nog een kleine 400 mensen in de twee dierenparken.