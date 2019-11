Personeel Antwerps IT-bedrijf komt met elektrische step naar het werk BJS

11u48 0 Antwerpen De bijna 30 medewerkers van het Antwerpse IT-bedrijf acom leggen voortaan de laatste meters tot aan hun kantoorgebouw aan de Boomsesteenweg al steppend af. De creatieve oplossing kwam er om het parkeerprobleem op het bedrijfsterrein zelf en ook in de omliggende straten het hoofd te bieden.

De site van acom aan het begin van de Boomsesteenweg telt maar 12 parkeerplaatsen. Dat is veel te weinig voor de ruim 29 personeelsleden die hiervan gebruik willen maken. Langdurig parkeren in de omliggende straten is sinds kort ook geen optie meer omdat er slechts gedurende de eerste twee uur gratis mag geparkeerd worden.

“Hierdoor moeten onze medewerkers meestal op grotere afstand van het bedrijf gaan parkeren. Meestal verder weg op de Boomsesteenweg, onder de bruggen of op een P&R-zone. Daarop zijn we ernstig gaan nadenken over hoe de personeelsleden op een aangename manier tot bij ons in het kantoor kunnen geraken. Zo zijn we vrij snel bij de elektrische steps beland”, vertelt Maarten Avonts, medevennoot van acom.

Meer vrijheid en flexibiliteit

Het bedrijf kocht in totaal 26 steps aan en stelt die op vrijwillige basis ter beschikking van het personeel. Hiervoor betalen ze slechts een kleine vergoeding per jaar. De medewerkers kozen dus massaal voor het gebruik van een elektrische step die toch een autonome actieradius heeft van 30 km.

Maarten Avonts: “Het is voor ons bedrijf de geknipte manier om de mobiliteit van onze medewerkers te verbeteren en het parkeerprobleem in de directe omgeving op te lossen. Op die manier kunnen we ook onze klanten nog beter van dienst zijn. Die bevinden zich heel dikwijls in de stadskernen van Antwerpen en Brussel waar parkeren met de auto heel erg moeilijk is geworden. Met de elektrische steps vergroot de flexibiliteit van ons personeel en genieten ze ook van meer vrijheid.”