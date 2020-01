Periodieke onderhoudswerken Kennedytunnel: kokers beurtelings afgesloten ADA

02 januari 2020

De Kennedytunnel zullen in de nacht van 6 op 7 en van 7 op 8 januari periodieke onderhoudswerken plaatsvinden. Hierdoor zullen beide kokers beurtelings afgesloten worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 januari periodieke onderhoudswerken uitvoeren in de Kennedytunnel (R1) in de tunnelkoker richting Gent. De nacht daarop is de tunnelkoker richting Antwerpen aan de beurt. Dat betekent dat de kokers wisselend afgesloten zullen zijn van 21 tot 5 uur de volgende ochtend. Het verkeer zal omgeleid worden via de andere koker. De oprit Linkeroever zal beide nachten afgesloten zijn om 20.30 uur.

Het AWV houdt regelmatig periodieke onderhoudswerken in haar tunnels. Meestal gaat het om kleine onderhoudswerken als het reinigen van de wanden en het controleren van de verlichting.