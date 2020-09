Performer Andy Fierens laat vier weken lang Nieuwe Antwerpse Sprookjes los op luisteraars Radio Minerva ADA

01 september 2020

17u23 1 Antwerpen Schrijver, dichter, performer Andy Fierens schreef 20 korte verhalen die zich afspelen op diverse locaties in de stad Antwerpen. Die verhalen werden op de locaties door Andy en enkele stemacteurs ingesproken en opgenomen voor radio. De komende vier weken zullen deze vertellingen elke werkdag na het nieuws van 12 uur uitgezonden worden.

Schrijver, dichter, performer Andy Fierens heeft zich deze zomer gewijd aan het schrijven van 20 korte verhalen - noem het sprookjes - die zich afspelen op verschillende plekken in Antwerpen. Elk sprookje kan op zichzelf staan, maar er zullen ook personages zijn die misschien terugkeren, of een rode draad die te ontwar(r)en valt. Deze verhalen zijn, in Andy’s kenmerkende stijl, humoristisch, exuberant, verrassend, poëtisch. Vandaar de benaming: Nieuwe Antwerpse Sprookjes.

Daarom zijn de sprookjes op de locaties zelf opgenomen. Dit geeft een extra sfeer, de luisteraar kan zich werkelijk inbeelden zichzelf op de locatie te bevinden, door achtergrondgeluiden en akoestiek. Andy treedt hier telkens op als verteller, de dialogen worden ingesproken door Reinhilde Decleir, Prince K. Appiah en Deniz Polatoglu.

Gedurende vier weken in de maand september zullen deze Nieuwe Antwerpse Sprookjes een plaats krijgen in het zendschema van Radio Minerva, elke werkdag na het middagnieuws. De Nieuwe Antwerpse Sprookjes zijn ook online te beluisteren op https://www.radiominerva.com/nieuwe-antwerpse-sprookjes.