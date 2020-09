Perfecte ‘match’ tussen erfgoed en volksgezondheid: honderd bloedgevers in unieke Handelsbeurs Philippe Truyts

14u58 1 Antwerpen De Handelsbeurs was zaterdag vier uur lang een alternatief bloedcentrum. Een honderdtal donoren ging in op de oproep van Rode Kruis-Vlaanderen en Herita, de organisator van Open Monumentendag. “We moeten creatief zijn om bloedgevers te motiveren. Als je dan een extra beleving kunt aanbieden, helpt dat”, zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis.

De verbluffend knap gerenoveerde Handelsbeurs, oorspronkelijk een 16de-eeuws gebouw, heropende in oktober vorig jaar de deuren. Restaurant Fiera volgde in februari. Amper een maand later volgde de lockdown door corona. “De horeca maakte hetzelfde mee als de erfgoedsector”, zegt Charlotte Meys, woordvoerster van Herita. “De Handelsbeurs staat symbool voor die twee sectoren. Daarom leek het ons een goed idee om deze donordag op touw te zetten. Zo halen we bezoekers naar een monument die dan dankzij een bloedgift nog eens levens redden. Dit was een perfecte ‘match’ met het Rode Kruis.”

Mooie opkomst

Ine Tassignon (Rode Kruis) is blij met de opkomst. “Eerder deden we al iets gelijkaardigs in Brussel en Gent. Iedereen kwam op afspraak. Bloed geven duurt 10 à 15 minuten. Daarna kon iedereen op een bed uitblazen, met een drankje aangeboden door Herita.”

Tijdens de zomermaanden zagen we bij onze donoren meer terughoudendheid. Deze maand hebben de bloedgiften zich hersteld. We hebben nu een voorraad van een week, wat normaal is. Ine Tassignon

Uitstekend nieuws is dat de bloedvoorraad bij het Rode Kruis intussen op peil is. “Tijdens de zomermaanden zagen we bij onze donoren meer terughoudendheid. We konden enkel herhalen dat alles zeer veilig verloopt. Deze maand hebben de bloedgiften zich hersteld. We hebben nu een voorraad van een week, wat normaal is. Wie bloed wil geven, kan in Antwerpen trouwens steeds terecht in het donorcentrum aan het Universitair Ziekenhuis.”

De datum was ook niet lukraak gekozen, net voor Open Monumentendag. De stad Antwerpen biedt een digitale toer aan over 100 jaar Olympische Spelen.