People of Tomorrow feesten binnenkort samen met Antwerpenaars aan het MAS AMK

25 juni 2019

Op donderdag 18 en 25 juli, de dagen voor Tomorrowland losbarst, zal de stad Antwerpen duizenden People of Tomorrow verwelkomen tijdens Invited Antwerp. De festivalgangers kunnen die dag de stad ontdekken, en als afsluiter worden ze getrakteerd op een party aan de voet van het MAS, waarop ook Antwerpenaars zijn uitgenodigd.

Duizenden festivalgangers uit de USA, Japan, Australië enzovoort, kunnen op donderdag 18 en 25 juli Antwerpen ontdekken tijdens ‘Belgian Journey’. Van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal tot een beertasting en frietjes met stoofvlees, ze krijgen de volledige Antwerpen-belevenis. Op het programma: een selfie-moment aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, het ophalen van de vlag van hun land van herkomst op de Grote Markt en lokale lekkernijen proeven in het prachtige AMUZ. Op verschillende hotspots en must-sees in de stad vinden er activiteiten plaats: van het Steenplein gaat het richting de Grote Markt, de Vrijdagmarkt, het Hendrik Conscienceplein en de Hanzestedenplaats, om de dag af te sluiten met een party aan het MAS.

Aan het MAS krijgen de festivalgangers van 15 tot 17 uur een voorsmaakje van wat hen de rest van het weekend te wachten staat: een bangelijke line-up, Taste of the World foodtrucks én de magie van Tomorrowland. Antwerpenaars met een Tomorrowland-account die geen festivalticket konden bemachtigen, ontvangen automatisch een uitnodiging voor het feestje aan het MAS. Maar ook inwoners die nog geen account hebben en willen proeven van de magie, kunnen zich nu nog registreren voor het feest. De gelukkigen kunnen op 18 of 25 juli meedansen in de schaduw van het MAS van 15 tot 22 uur. De internationale bezoekers vertrekken om 17 uur wel alweer naar DreamVille, de camping van Tomorrowland. Een ticket voor Invited kost acht euro. Per persoon kan je maximum vier kaartjes kopen.