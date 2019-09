Peek & Cloppenburg sluit na 42 jaar de deuren op Meir (maar wanneer is nog niet geweten) ADA

04 september 2019

13u44 0 Antwerpen Na 42 jaar komt er een einde aan Peek & Cloppenburg op de Meir. De winkel sluit binnenkort de deuren. Wanneer exact dat weet de winkelmanager nog niet. De hoofdzetel in Duitsland ziet geen meerwaarde meer van de winkel op de Belgische markt. “Jammer want we draaien wel voldoende omzet.”

Wanneer Peek & Cloppenburg de deuren zal sluiten, dat is nog niet geweten maar dat de winkel na 42 jaar zal verdwijnen staat wel vast. Niet omwille van een faillissement maar de hoofdzetel in Duitsland ziet geen meerwaarde meer in de Belgische markt. “We draaien zeker nog voldoende omzet om gewoon verder te kunnen maar we kosten de hoofdzetel te veel”, vertelt de winkelmanager van Peek & Cloppenburg. “Meer details weten we ook nog niet. Zo weet ik niet wat er met de veertig werknemers zal gebeuren. Komt er een reorganisatie? Is er een sociaal vangnet? We weten het niet”, klinkt het.

De winkelmanager is zelf al 31 jaar actief in de winkel maar zal dus binnenkort afscheid moeten nemen van haar vertrouwde werkplek. “Veel kan je er niet aan veranderen hé. Het is natuurlijk jammer dat je een plek waar je altijd graag hebt gewerkt binnenkort zal moeten verlaten.”

Volgens haar zullen er nog veel winkels volgen. “De klant wil steeds meer afprijzingen en de marges worden kleiner. Neem daar de groeiende markt van het online shoppen en de hoge huurprijzen en je weet dat er een probleem is in de retail”, aldus de manager.

De krant De Tijd zegt ook te weten dat de Zweedse modeketen H&M overweegt om twee van de drie winkels te sluiten en zich enkel te beperken tot haar flagshipstore in het midden van de Meir.