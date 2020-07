Pech voor nieuwkomer Antwerp Night Marathon: eerste editie afgelast Patrick Lefelon

27 juli 2020

15u42 1 Antwerpen Op 12 september zou de eerste editie van de Antwerp Night Marathon plaatsvinden. Deze nieuwe marathon moest een herinnering worden aan de Olympische Spelen van Antwerpen, precies honderd jaar geleden. Organisator Golazo laat weten dat door de coronacrisis de marathon wordt afgelast.

Al duizenden lopers hadden zich ingeschreven voor de (halve) marathon. Onder hen ook burgemeester Bart De Wever die zijn volgers op Instagram op de hoogte hield van zijn marathontraining. Drie weken geleden postte hij nog:

Organisator Golazo meldde de afgelasting maandagmiddag op zijn sociale media met de volgende boodschap:

“Velen onder jullie volgden de voorbije weken en maanden een strak trainingsschema. Massaal stonden jullie klaar in de startblokken om te schitteren op 12 september. En dat hebben we gemerkt! Jullie aanhoudende enthousiasme was voor ons een motivatie om er de voorbije weken alles aan te doen om de eerste editie van de Port of Antwerp Night Marathon alsnog te kunnen laten plaatsvinden, in lijn met de geldende maatregelen.”

“Maar helaas zet de actualiteit omtrent COVID-19 ons evenwel met de voeten op de grond en dwingt ons ertoe om de eerste editie met een jaar uit te stellen. Het is onder de huidige omstandigheden niet langer realistisch om het event op 12 september zowel feestelijk als veilig te laten verlopen.”

Op 11 september 2021 zal er een nieuwe editie van de Port of Antwerp Night Marathon plaatsvinden. Inschrijvingen blijven automatisch geldig voor deze nieuwe editie. Alle deelnemers worden persoonlijk per mail gecontacteerd.