Paulien Couckuyt sluit seizoen af op meeting in Gentbrugge: “Mijn doelen dit jaar niet gehaald” Bart Spruijt

10 september 2020

13u11 0 Antwerpen Paulien Couckuyt speldt zondag op de micromeeting van Gentbrugge voor de laatste keer dit seizoen haar borstnummer op. De Antwerpse bleef in dit rare seizoen wat op haar honger zitten. De Europees beloftekampioen kon op de 400m horden haar progressie op training niet omzetten in een sterke wedstrijd.

Vorig weekend nam Couckuyt zowel deel aan de Memorial van Damme (400m) op vrijdag als aan de Nacht van de Atletiek (400m horden) op zondag. Ze won op de Nacht de 400m horden, maar was niet tevreden over haar chrono van 56.81. Couckuyt: “De eerste 200m gingen super. Ik heb nog nooit zo’n goede eerste 200m gelopen in een 400m horden-wedstrijd. De kleine aanpassing aan mijn ritme heeft effect gehad. Jammer genoeg begon ik in de laatste 100m slecht uit te komen op de horden. Dat kostte me tijd. Ik miste op het einde in die laatste 150m ook andere atleten om te pushen. Vorig jaar liep ik nog 55.46. Dus tevreden kan ik niet zijn.”

Progressie

Couckuyt windt er geen doekjes om dat ze het seizoen graag had afgesloten met een snellere chrono op de 400m horden. “Ik voelde wel dat er meer inzat, maar daarvoor was het seizoen iets te kort. Ik had nog wat meer races nodig om dat nieuwe passenritme op punt te krijgen. Eigenlijk had ik nog een tweede opbouw en een nieuwe wedstrijdreeks nodig, maar het seizoen is nu zowat gedaan.”

Op de 400m verbeterde ze op 8 augustus wel haar persoonlijk record tot 52.98. Op de Memorial kon ze duik onder de 53 seconden net niet herhalen. 53.08 klokte ze daar. “Ik had over de 400m op de Memorial een goed gevoel. Het gevoel was beter dan mijn tijd. Ik heb het wat laten schieten in de tweede bocht. Ik had nog wel persoonlijke doelen en ik heb mijn doelen voor dit seizoen niet gehaald. Ik zou elk jaar toch progressie moeten kunnen maken met mijn tijden. In Gentbrugge loop ik zondag nog eens een 200m of een 400m als laatste wedstrijd.”