Patrick De Groote werkt al 25 jaar voor Zomer van Antwerpen: “Ik ga zelf twee of drie keer naar élke voorstelling kijken’ Redactie

24 juni 2019

11u57 0 Antwerpen Voor heel wat Antwerpenaars geldt de regel dat de zomer pas echt van start is gegaan als de Zomer van Antwerpen haar deuren open gooit. En dat doet ze dit jaar voor de 25ste keer op rij. Patrick De Groote is er al bij sinds het prille begin. Niets aan hem doet vermoeden dat er binnenkort opnieuw 800 activiteiten op de stad worden losgelaten en dat hij daarvoor de eindverantwoordelijkheid heeft. Rustig, rokend wacht hij ons op aan de Zomerfabriek in Berchem, van het zonnetje genietend. Misschien wel mijmerend over de zomer van 2020, 2021 of 2023. Want hoewel de zomer van 2019 nog moet beginnen is Patrick al volop plannen aan het smeden voor de komende edities van het grootste culturele festival van Europa.

De zomer is vaak een moment om tot rust te komen maar voor jou moet het zowat de zwaarste periode van het jaar zijn?

“Zwaar is het verkeerde woord. Deze job is niet zwaar. Er zijn veel zwaardere beroepen dan het mijne. Het is wel intensief. Binnenkort staan hier meer dan 800 activiteiten gepland in twee maanden tijd. Dat is het resultaat van tien maanden festivals bezoeken, voorstellingen bekijken, met mensen praten, administratieve rompslomp afhandelen, subsidiedossiers in orde brengen, locaties zoeken en ga zo maar voort. Bovendien zijn we nu al bezig met de zomers die er staan aan te komen, tot de zomer van 2023. Theatergroepen moeten tijd hebben om hun voorstellingen te maken, teksten te schrijven en installaties te verzinnen. Dat zorgt ervoor dat je wel zo ver vooruit moet kijken.”

Hoe is het in 1993 allemaal begonnen?

“In 1993 was Antwerpen de ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Er waren tal van activiteiten dat jaar maar tijdens de zomermaanden viel die programmatie wat stil. Men ging ervan uit dat mensen met vakantie gingen en dat evenementen tijdens de zomermaanden daarom weinig volk zouden lokken. ‘Antwerpen 93', de organisatie van Antwerpen Culturele Hoofdstad, vroeg me toch een soort zomerprogrammatie in elkaar te knutselen. Ik had een verleden bij het Sfinksfestival in Boechout en zo kwam men bij mij terecht. Samen met Jeroen Deceuninck en Dieter Mollet hebben we dan een zomerpragramma in elkaar gestoken. Tot ieders verbazing was dat meteen een groot succes. En zo is het idee ontstaan om dat elke zomer te doen. En vandaag zitten we aan 25 jaar Zomer van Antwerpen.”

De Zomer van Antwerpen is momenteel al het grootste culturele festival van Europa. Is er nog groeimarche?

“De vraag is of dat nodig is. In de beginjaren is het evenement enorm gegroeid maar de laatste jaren is dat wat gestagneerd. En dat is een goede zaak. Die stagnatie heeft vooral te maken met het financiële plaatje. Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten gratis aan te bieden of aan een lage prijs. Dat zorgt ervoor dat onze programmatie afhankelijk is van de financiële mogelijkheden die we hebben. Bovendien is het voor onze medewerkers nu al erg hard werken. Tegen eind augustus zit iedereen er wel door hoor. De eerste mensen beginnen rond 8 uur ‘s morgens terwijl de laatste vaak om 4 uur ‘s nachts de deur achter zich dicht trekt. Ik denk dat we nu aan een mooie grens zitten op vlak van capaciteit. Zowat voor alle voorstellingen zijn er nog tickets beschikbaar.”

In die 25 jaar heb je zowat alles al gezien maar waar droom je nog van?

“Dat moet je omdraaien. Wij dromen van niets. Het zijn de artiesten die hier komen spelen die dromen en wij helpen hen die dromen verwezenlijken. Dat is de Zomer van Antwerpen. Jonge creatievelingen een platform bieden waar ze kunnen experimenteren, ervaring opdoen en groeien in hun metier. Wij hebben de middelen om dat te doen en we kennen de juiste mensen om die dromen mee waar te maken. In tegenstelling tot de beginjaren bieden heel wat artiesten zich spontaan aan met de vraag of ze een plekje krijgen in onze programmatie. Vroeger moest ik artiesten smeken uit hun theaterzaal te komen en te spelen op locatie. Men was daar bang van. Vandaag zien we dat, vooral jonge, gezelschappen graag de muren van de schouwburg doorbreken en naar buiten trekken met hun voorstelling. Misschien is dat dan wel meteen mijn grootste droom. Dat wij artiesten kunnen helpen bij het verwezenlijken van hun project.”

Je dromen heb je verwezenlijkt, zijn er hoogtepunten in de voorbije 25 jaar?

“Dat is een moeilijke vraag. De reuzen van Royal De Luxe in 1998 zijn zeker een optie. Ik ken maar heel weinig gezelschappen die zo’n breed publiek weten te bereiken als Royal De Luxe. En daarmee doen ze waar de Zomer van Antwerpen voor staat. Mensen bereiken uit alle doelgroepen. Ze stellen ook maar één voorwaarde en dat is dat er geen geld gevraagd mag worden om hen bezig te zien. Ze zouden het een ramp vinden dat er mensen hen niet zouden kunnen zien omwille van het financiële aspect. Ze komen voor deze feesteditie ook terug en we merken dat dat leeft bij de Antwerpenaar. Om de een of andere reden is er een erg goede klik. Ook Verdronken Land uit 2007 is zo’n hoogtepunt. Toen werd in een bouwput in de Kievitwijk een dorp nagebouwd dat onder water werd gezet. Het zag er zo realistisch uit dat sommige archeologische groepen boos waren omdat het niet echt was (lacht). De Antwerpenaar kon Verdronken Land wel smaken.”

Tot slot, heb je tijd om een voorstelling mee te pikken?

“Zeker en vast! Ik ga elke voorstelling twee tot drie keer bekijken. Ik vind dat heel belangrijk omdat je er veel uit leert. Je ziet de reactie van het publiek en dat publiek is nog steeds het belangrijkste van de Zomer van Antwerpen. Door naar voorstellingen te kijken leer je wat werkt en wat niet en welke noden het publiek heeft. Het is erg belangrijk dat je luistert naar jouw publiek. Ik ga ook uit persoonlijke interesse graag kijken. Het is erg fijn om te zien hoe een voorstelling door de zomer heen nog verandert en evolueert.”