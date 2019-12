Patiënten zijn het minst tevreden van ZNA-ziekenhuizen, UZA scoort het beste

BJS

19 december 2019

16u54 3 Antwerpen ‘Slechts’ 57 procent van de patiënten van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) zou het ziekenhuis ‘zeker wel’ aanbevelen aan vrienden en familie. Dat blijkt uit de resultaten van de Patiëntenpeiling 2018 van het Vlaams Patiëntenplatform. Daarmee scoort ZNA - volgens de Christelijke Mutualiteit (CM) een van de duurste ziekenhuizen van Vlaanderen - beduidend lager dan zijn Antwerpse concurrenten.

De Patiëntenpeiling is een verzameling van 28 vragen die de Vlaamse ziekenhuizen aan hun patiënten voorleggen om naar hun ervaringen te polsen: krijg je in het ziekenhuis als patiënt voldoende begrijpelijke informatie, was je klaar om naar huis te gaan bij ontslag? Bijna alle Vlaamse ziekenhuizen nemen de enquête bij patiënten af. De resultaten werden donderdag in De Standaard bekend gemaakt.

Van de Antwerpse ziekenhuizen behoort ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) tot het ziekenhuis waar de patiënten het minst tevreden zijn. Het ziekenhuis zit met 57 procent ver af van de ‘streefwaarde’ van minstens 70 procent tevreden patiënten die het ziekenhuis zeker zouden aanbevelen. Het meest tevreden zijn de patiënten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). 74 procent van hen zegt dat ze het ziekenhuis ‘zeker wel’ zou aanbevelen aan vrienden en familie. Vervolledigen de top drie: Gasthuiszusters Antwerpen (73 procent) en Algemeen Ziekenhuis Monica (65 procent).

Er wordt gewerkt aan kwaliteit van de voeding, waarvan we weten dat deze een impact heeft op de patiënttevredenheid Renée Willems

“Onze score op die bewuste vraag zit inderdaad lager dan de scores van omliggende ziekenhuizen”, reageert Renée Willems, woordvoerder van ZNA. “Evenwel: als we kijken naar onze recentere cijfers uit 2019 (ZNA peilt zélf ook naar de patiënttevredenheid, red.) blijkt dat als we de patiënten samentellen die zeggen ‘zeker wel aan te bevelen’ en deze die zeggen ‘waarschijnlijk wel aan te bevelen’, we kunnen concluderen dat dit 93 procent van de bevraagde patiënten uitmaakt.”

Kwaliteitsprojecten

Volgens ZNA heeft het de afgelopen jaren erg ingezet op de kwaliteit van de zorg. “Getuige daarvan is de behaalde netwerkaccreditering voor JCI (een prestigieus kwaliteitslabel voor ziekenhuizen, red.). Daarnaast lopen tal van kwaliteitsprojecten. Er wordt ook gewerkt aan kwaliteit van de voeding, waarvan we weten dat deze een impact heeft op de patiënttevredenheid. We zijn ervan overtuigd dat dit alles zich in de toekomst in de patiënttevredenheid zal reflecteren.”

Begin deze week kwam de Christelijke Mutualiteit (CM) met de resultaten van de jaarlijkse Ziekenhuisbarometer over de tarieven in de ziekenhuizen. Daaruit bleek dat ZNA tot een van prijzigste ziekenhuizen van Vlaanderen behoort. Ingrepen zoals het verwijderen van een meniscus (eenpersoonskamer) en het plaatsen van een heupprothese (eenpersoonskamer) zijn nergens in Vlaanderen zo duur als in ZNA.

Meer over ZNA

gezondheid