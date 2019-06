Pastoor Rudi Mannaerts opent museum in Sint-Andrieskerk AMK

06 juni 2019

17u37 3 Antwerpen Vanaf vandaag is Antwerpen een museum rijker. Pastoor Rudi Mannaerts stelt voor: SAM of Sint-Andries Museum in de Sint-Andrieskerk. SAM is volledig gewijd aan het lief en leed in de Parochie van Miserie, en de geschiedenis van de Sint-Andrieswijk. De opening voor het publiek is gepland op Pinksteren, na de pinkstermisviering.

De Sint-Andriesparochie bestaat vandaag 490 jaar, en dat wordt gevierd met een nieuw museum. Het Sint-Andriesmuseum is gewijd aan de geschiedenis en de bevolking van de wijk, van toen en nu.

Pastoor Rudi Mannaerts: “Door de evolutie van de laatste tijden lijkt het wel alsof er een hoofdstuk van de geschiedenis ten einde is. Er gaat een nieuw hoofdstuk beginnen, en we willen de mensen van nu even laten bezinnen, laten aanvoelen hoe het leven hier op korte tijd zoveel veranderd is. Het museum eert het leven van de ‘kleine man’, vrouw en gezin van vroeger in de Sint-Andrieswijk, ook wel de Parochie van Miserie genoemd. Aan bod komt dus zeker het moeilijke leven van toen, maar ook het leven met zo veel plezier, zo typisch voor het Sint-Andrieskwartier.”

Steegje

In het museum is een typisch ‘steegje’ nagebouwd uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, waarin de arbeiders uit de wijk vroeger woonden. “Sint-Andries kreeg de bijnaam ‘de parochie van miserie’ omdat het leven hier niet gemakkelijk was”, zegt Rudi Mannaerts. “Ze woonden hier gemakkelijk met 50 mensen in een paar huisjes. Door zo’n steegje na te bouwen, maar ook door schilderijen en foto’s, willen we het moeizame leven van toen laten zien. Maar die mensen hadden ook plezier, en dat is een boodschap aan de mensen van nu: ‘Zoek het geluk niet te ver, want het is ook in eigen buurt te vinden!’”.

De opening voor het publiek is op zondag 9 juni, op Pinksteren na de feestelijke misviering. Naar aanleiding van de opening van het SAM gaat de Antwerpse preek over ‘ambiance in oew aaigen buurt’, met als titel: Zuk het niet te vaar, … chancesjáár! Na de mis is er pannenkoekenbak en kan iedereen het nieuwe, kleine museum al eens bezoeken.