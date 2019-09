Pastoor Mannaerts organiseert toneelstuk in Sint-Andrieskerk AMK

17 september 2019

15u01 0 Antwerpen Al eens naar een toneelstuk in een kerk gaan kijken? Van 19 tot 28 september kan het in de Sint-Andrieskerk. Pastoor Mannaerts organiseert er het toneelstuk ‘In Ware Liefde’, een ‘geestige’ familiesaga.

Rudi Mannaerts, pastoor van de parochie Sint-Andries, wil met het toneelstuk de parochianen een origineel parochie-initiatief aanbieden. “Maar uiteraard hopen we ook mensen van buiten de parochie te ontmoeten.”, zegt Mannaerts. “Het is een humoristisch en ontroerend kijkstuk, gedragen door meer dan 50 vrijwilligers van binnen en buiten de parochie. Zij zorgen er samen voor dat je kan genieten van een gezellige avond, rijk aan ontmoeting, lach en muziek.” Het toneelstuk wordt omkaderd door een achtkoppige kerkband en een sopraanzangeres.

Het toneelstuk, geproduceerd door gelegenheidsgezelschap Theaterhartentroef, gaat over een volkse pastoor die zijn bedreigde kerk wil redden, en tegen de algemene tijdsgeest in, weer wil doen vollopen. Tijdens de pauze en na de voorstelling kan er worden nagepraat in feestkelder Exspecto, met een drankje in de hand. Het toneelstuk wordt vijf keer opgevoerd in de Sint-Andrieskerk, op 19, 20, 21, 27 en 29 september. Het prijskaartje voor het toneelstuk is 12 euro.