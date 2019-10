Passanten tappen ontbijt uit Melkmuur op de Meir BJS

19 oktober 2019

14u58 0 Antwerpen Een portie melk van bij ons? Of liever yoghurt met seizoensfruit en granola? Wie zaterdagvoormiddag langs de Meir passeerde, kon zijn of haar zuivelontbijt uit de Melkmuur tappen.

De Melkmuur is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Die wil met de stunt de zuivelproducten van bij ons promoten. “De Hoge Gezondheidsraad adviseert om dagelijks 250 tot 500 ml melk en melkproducten te gebruiken”, zegt Inge Coene, voedingsdeskundige bij VLAM. “Natuurlijk kan je ook gezond eten zonder zuivel, maar dan moet je wel op zoek naar verschillende alternatieven om voldoende van alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen die van nature in zuivel zitten. En dat is niet zo gemakkelijk. Met deze Melkmuur laten we zien hoe simpel en lekker een gezond ontbijt met zuivel kan zijn.”

Tekende zaterdagvoormiddag ook present aan de Melkmuur: voedingsdeskundige Sandra Bekkari. “Zelf start ik de dag het liefst met natuuryoghurt, granola en vers seizoenfruit als ontbijt. Je tovert dit in een handomdraai op tafel en het geeft je lichaam alles wat het nodig heeft om er vol energie tegenaan te gaan.”