Pas heraangelegd voetpad Keyserlei opnieuw opengebroken: 70 meter kabel blijkt plots verdwenen te zijn David Acke

18 februari 2020

17u50 7 Antwerpen Antwerpenaars en handelaars keken dinsdag vreemd op toen ze zagen dat graafmachines bezig waren het net vernieuwde voetpad op de Keyserlei en de hoek van de Frankrijklei open te breken, net wanneer de ingrijpende werken in het kader van de Noorderlijn afgerond waren. “70 meter kabel die we al in 2013 legden, is verdwenen”, klinkt het bij netbeheerder Fluvius

Nog maar net heraangelegd of het nieuwe voetpad aan de De Keyserlei met de hoek van de Frankrijklei is alweer opengebroken. De handelaars hadden net een jaar in het zand gebeten door de werken in het kader van de Noorderlijn. Maar ook de Antwerpenaar vindt die nieuwe werken maar niks. Heel wat Antwerpenaars vragen zich af of die werken niet beter op elkaar afgesteld kunnen worden. “Zonde van die mooie blauwe stenen”, klinkt het. Anderen maken zich dan weer zorgen over de manier waarop het vernieuwde voetpad zal achterblijven na de werken.

Kabel verdwenen

Het is netbeheerder Fluvius die er aan het werk is. Al hadden zij dat zelf niet zo voorzien. “Wij begrijpen de bezorgdheid van de Antwerpenaar en de handelaars. Jaren geleden hadden we al een kabel gelegd die de lus moest vervolledigen die de buurt van elektriciteit moet voorzien. Noem het een soort reservekabel die we kunnen inschakelen als er zich een probleem voordoet. Die zou verbonden worden een schakelpost in de ondergrondse parking onder het Operaplein. We hebben die kabel toen gelegd met het oog op de vernieuwingen die in de buurt gepland waren zodat we niet alles opnieuw zouden moeten openbreken”, vertelt David Callens, regionaal woordvoerder van Fluvius. Maar groot was de verbazing bij Fluvius dat die kabel spoorloos verdwenen is. “In totaal is 70 meter kabel onvindbaar. De voorzorgsmaatregel die we in 2013 hebben genomen, is hierdoor dus teniet gedaan.”

Gestolen?

Waar de kabel heen is en sinds wanneer die verdwenen is, dat weet niemand. Ook wie verantwoordelijk is voor het ontvreemden van 70 meter kabel is niet duidelijk. “Wij willen niemand beschuldigen maar mogelijk is de kabel bij eerdere werken verwijderd of gestolen. Omdat de kabel niet aangesloten was op ons net, hebben wij geen melding gekregen dat er iets aan de hand zou zijn. Mogelijk hebben andere aannemers die kabel verwijderd omdat ze zagen dat er geen spanning op stond. Het is gissen naar de oorzaak”, aldus Callens.

Fluvius zegt prioriteit te hebben gegeven aan deze werken en belooft alles snel en netjes op te lossen. “We zijn met het stadsbestuur overeengekomen dat we het voetpad meteen herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Donderdag maken we de opengegraven delen opnieuw dicht en tegen eind volgende week zal alles netjes opgeruimd zijn.”