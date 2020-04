Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën officieel beschermd als monument ADA

09 april 2020

15u25 0 Antwerpen De Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën is officieel erkend als monument. De parochiekerk uit 1968-1970 verving een oudere, neogotische kerk, die moest wijken voor de zandopspuiting van Linkeroever.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt de Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën definitief als monument.De parochiekerk uit 1968-1970 vervangt een oudere, neogotische kerk, die moest wijken voor de zandopspuiting van Linkeroever. Op zoek naar eigentijdse voorbeelden voor de nieuwe kerk trokken architect Jozef R.J. (Jos) Ritzen en pastoor Albert Janssen op studiereis door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. De Bruder Klaus Kirche in Birsfelden nabij Basel, een ontwerp van de Zwitserse architect Hermann Baur (Basel, 1894-Binningen, 1980) uit 1955-1959, beantwoordde het best aan hun idealen.

Blauw betegeld

“Wie aan het erfgoed van Antwerpen-Linkeroever denkt, denkt aan de voetgangerstunnel, het Sint-Annastrand en de brede lanen met woontorens strak in het gelid. Minder bekend is dat in de blauw betegelde parochiekerk Sint-Anna ten Drieën, een schat te bewonderen is uit Chartres, het hart van de Franse glazenierskunst. Wie de kerk binnen stapt voelt zich omringd door een abstracte gloed van licht en kleur, om stil van te worden. De wereldwijd gerenommeerde glazenier Jacques Loire, tekende hier één van de belangrijkste ensembles naoorlogse glas-in-betonramen in ons land.”

De erfgoedwaarde van de parochiekerk Sint-Anna ten Drieën berust in de eerste plaats op de glas-in-betonramen door de Franse glazenier-kunstenaar Jacques Loire (°Chartres, 1932).