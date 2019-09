Parkour, pannavoetbal en badminton: JC Den Eglantier organiseert allereerste sportfestival U-ground Jan Aelberts

11 september 2019

13u26 0 Antwerpen Elkaar uitdagen voor een potje pannavoetbal? Nieuwe trucjes leren met je skateboard of een initiatie parkour volgen? Dat kan tijdens het laatste weekend van september in de allereerste U-ground van JC Den Eglantier in Berchem.

“Net als op veel andere plaatsen is vooral voetbal heel populair bij de jongeren in Berchem. Met deze eerste editie van U-ground willen we tieners de kans geven om ook eens andere sporten uit te proberen”, zegt Femke Hintjens van JC Den Eglantier. “Het gaat om sporten en spelletjes die jongeren wel kennen, maar nog niet vaak zelf beoefenden of waarvoor er nog te weinig ruimte is in de stad. We promoten vooral outdoorsporten zoals skaten of parkour. Parkour is een typische loopsport om te beoefenen in een grootstad en lijkt een beetje op freerunning. Al gaat het daarbij meer om stunts uithalen. Bij parkour beweeg je je zo snel mogelijk door de stad door op en over objecten te springen zoals banken, muurtjes, trapjes. Bij U-ground kunnen jongeren ook een partijtje badminton of pannavoetbal spelen. Bij pannavoetbal speel je een wedstrijdje één tegen één, waarbij het de bedoeling is om je tegenstander zo vaak mogelijk door de benen te spelen.”

Demonstraties

“Op vrijdag openen we U-ground om 17 uur en kan iedereen sporten uitproberen. Zaterdag zijn er een hele dag workshops en demonstraties”, zegt Hintjens. “Zondag plannen we een echte competitie voor de durvers. Van al dat sporten krijg je natuurlijk honger en dorst. Daarom staan er het hele weekend ook een paar foodtrucks. Jonge dj’s zorgen voor opzwepende muziek om je extra in de stemming te brengen of om je net even te laten uitblazen na het sporten.”

Afspraak op het grasveld aan de Rodekruislaan op vrijdag 27 september vanaf 17 uur en op zaterdag en zondag 28 en 29 september vanaf 14 uur.