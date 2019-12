Parking Q-Park blijft dicht na verdachte wagenbrand, slachtoffer hekelt gebrekkige beveiliging: “Hier ook al op groepje drugsspuiters gebotst” PLA/JAA

21 december 2019

14u42 3 Antwerpen De parking van Q-Park in de Lange Winkelhaakstraat blijft voorlopig gesloten na een verdachte autobrand. Vrijdagochtend vatten twee auto’s vuur. Slachtoffer Karine die haar Mercedes in vlammen zag opgaan, heeft bedenkingen bij de beveiliging en de service die Q-Park in deze parking biedt.

De twee auto’s stonden geparkeerd op de verdieping -1 van het parkeergebouw Zoo van Q-park in de Lange Winkelhaakstraat, vlakbij de Carnotstraat. Volgens de Antwerpse politie zijn er aanwijzingen voor brandstichting.

Woordvoerder Willem Migom: “ Kort na 7u brak vrijdagmorgen brand uit aan twee auto’s: een Jeep Renegade en een Mercedes. Het labo is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek. Er zijn geen aanwijzingen voor een link met het drugsmilieu. De brandweer heeft veel werk gehad want pas tegen 15 uur was het gebouw voldoende verlucht. Niemand raakte gewond.”

Eén van de eigenaars die haar auto uitgebrand terugvond is Karine. Zij werkt in de buurt en is een vaste gebruiker van de Q-Parking.

“Gelukkig ben ik verzekerd want mijn auto was nog maar 1,5 jaar oud. Er is een vermoeden dat brandstofdieven aan het werk waren rond onze auto’s. Er lagen verschillende doppen van brandstoftanks op de grond. Het zou kunnen dat er iets is misgelopen bij het overpompen van brandstof en dat daardoor de auto’s in brand zijn gevlogen.”

Verschillende gebruikers van de parking hadden in het verleden gemerkt dat er nauwelijks toezicht is van Q-Park. Zelfs ‘s avonds als de parking gesloten is, lopen daklozen of drugsgebruikers de parking binnen en buiten. De geheime toegangscode van de deur is blijkbaar niet zo geheim.

Karine: “Ik ben zelf bij het ophalen van mijn auto eens op groepje van 8 mensen gebotst die drugs aan het spuiten waren. Dat was wel schrikken. Q-Park doet daar niets tegen. Beveiliging interesseert hen blijkbaar niet.

Als klant hoef je niet op service te rekenen. Onlangs zat ik zelf met een andere klant ‘sa vonds opgesloten in de parking. Wij belden het noodnummer en kwamen bij een telefonist in Nederland terecht. Dan duurde het natuurlijk een hele tijd eer een medewerker van Q-Park de deur kwam openmaken.”

Bij Q-Park zelf wil voorlopig niemand reageren op het de klachten en op de brandstichting.

“Wij kunnen geen commentaar geven tot het onderzoek en de expertise naar de autobranden zijn afgesloten. Tot zolang blijft de parking Lange Winkelhaakstraat ook gesloten”, laat een verantwoordelijke van Q-Park weten.