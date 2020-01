Parket vraagt doorverwijzing van vijf verdachten van tunnelkraak Jan Aelberts

13 januari 2020

21u00 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen buigt zich dinsdag over het dossier van de spectaculaire tunnelkraak bij BNP Paribas Fortis. Het parket vraagt de verwijzing van vijf verdachten naar de correctionele rechtbank. Twee van hen staan geseind, maar konden nog niet gevat worden.

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld. Verschillende kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

Koba M. werd een dag later gearresteerd. De speurders konden hem aan de feiten linken door een achtergelaten slijpschijf in de uitgegraven tunnel. Enkele dagen later belandden ook zijn vader Kachaber M. en zijn vriend Giorgi K. achter de tralies.

Vingerafdruk

Een vingerafdruk van die laatste werd op een plastic zak aangetroffen in het kelderappartement aan de Nerviërstraat, waar de tunnel begon. De twintiger erkende dat hij in het appartement geweest was, maar de put of de tunnel had hij niet gezien. Giorgi K. had ook werkmateriaal gekocht, maar hij had geen idee dat die spullen voor een bankkraak gebruikt zouden worden. Ze ontkennen alle drie dat ze bij de eigenlijke diefstal betrokken waren en zouden dus alleen maar hand- en spandiensten verleend hebben.

De drie werden in oktober vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket vraagt voor hen de doorverwijzing, alsook voor twee Georgiërs die nog spoorloos zijn en werden aangehouden bij verstek. Zij zouden mogelijk de eigenlijke kraak gepleegd hebben.