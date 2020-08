Parket bevestigt: meer dan twee ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven HAA

29 augustus 2020

11u25

Bron: Belga 7 Antwerpen Bij verschillende acties van de federale gerechtelijke politie zijn recent vier partijen cocaïne in beslag genomen, goed voor bijna 2.300 kilo in totaal. Deze krant berichtte eerder deze week al over de grote cocaïnevangsten en het nieuws wordt nu ook bevestigd door het parket.

Maandagnacht werden vier mannen opgepakt in de haven van Antwerpen. "Ze werden op heterdaad betrapt met een partij cocaïne van ongeveer 677 kilogram", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé. "Het gaat om twee Nederlanders van 54 en 23, een 28-jarige man uit Brecht en een 25-jarige Antwerpenaar.”

Brandwacht

Eerder raakte bekend dat maandagnacht ook al een partij cocaïne van ongeveer vierhonderd kilo werd aangetroffen op kaai 206. De mannen die de drugs kwamen ophalen, hadden een brandwacht aangevallen. De man werd uit zijn wagen getrokken en kreeg een zak over het hoofd, waarna hij over het beton werd gesleurd. Om te ontsnappen sprong de man in het dok. De uithalers dachten vermoedelijk dat hij hen betrapt had. Ze lieten de drugs achter en sloegen op de vlucht.

Bij een actie van de FGP Antwerpen in Kallo werd vorige week donderdag dan weer een lading van 510 kilogram cocaïne aangetroffen. Drie verdachten werden in verschillende auto's opgepakt. Het gaat om mannen van 29, 24 en 22 jaar, die sindsdien in de cel zitten.

Een dag later werd op kaai 1742 in de Waaslandhaven een reeferman opgepakt die zich volgens de politie verdacht gedroeg. In de container waar de man was opgeklommen, werd 675 kilo coke gevonden.

Aanslagen

De politie heeft dus op korte tijd bijna 2,3 ton cocaïne onderschept en daarmee een flinke klap uitgedeeld aan het drugsmilieu. Of er een verband is met de reeks aanslagen in Deurne en Borgerhout is lang niet zeker. "We kunnen inderdaad vaststellen dat er de laatste tijd veel inbeslagnames zijn, maar we kunnen niet zeggen dat het ene met het andere te maken heeft", zegt Chomé.

