Parkeren op straat komt je steeds duurder te staan: stad verhoogt tarieven met 25 tot 40 procent Philippe Truyts

15 november 2019

16u29 0 Antwerpen Parkeren op straat wordt in Antwerpen vanaf januari een heel pak duurder. Naargelang de parkeerzone zul je 25 tot 40 procent meer moeten betalen. Het college besliste vrijdag ook om een aantal zones uit te breiden. “We willen ervoor zorgen dat bewoners en kortparkeerders makkelijker een plek op straat vinden”, zegt Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

De stad trekt de lijn van het voorbije decennium verder: parkeren op straat wordt steeds meer ontmoedigd, behalve voor bewoners. “Toch is het kort door de bocht om Antwerpen duur te noemen”, vindt Koen Kennis. “We hebben de tarieven afgestemd op andere Vlaamse en internationale steden. Een uur parkeren kost in Gent 2,50 euro. BIj ons wordt dat in de duurste (rode) zone 2 euro in plaats van 1,60. We zitten daarmee op het niveau van Brugge, Leuven en Turnhout.”

De forse stijging in alle parkeerzones - Antwerpen hanteert liefst zeven kleuren daarvoor - komt voor een aanzienlijk stuk op rekening van de BTW-verplichting die de stad moet nakomen. Vanaf januari geldt die BTW (21 %) ook voor parkeren op straat. Daarnaast is er de indexatie, die Kennis schat op tien procent over de voorbije zes jaar.

