Parkeren in Antwerpen wordt duurder vanaf 1 januari

27 december 2019

13u13 15 Antwerpen Op 1 januari 2020 worden de parkeertarieven in Antwerpen aangepast. De stad Antwerpen wil ervoor zorgen dat het voor middellange en langparkeerders interessanter wordt om niet op straat te parkeren.

In Antwerpen is een grote parkeerdruk in heel wat wijken. Door de tarieven te actualiseren wil de stad het minder interessant maken om lang op straat te parkeren. Ze hoopt zo de parkeerdruk te doen dalen en het voor bewoners en kortparkerende bezoekers gemakkelijker te maken om een parkeerplaats op straat te vinden.

“De laatste indexatie van de parkeertarieven vond plaats in 2013. Een benchmark gaf aan dat er in Antwerpen, in vergelijking met andere Vlaamse en internationale steden, geen hoge parkeertarieven gelden. Zelfs na aanpassing van de tarieven blijft dit het geval”, klinkt het bij de stad.

Boete 9 euro duurder

In de rode parkeerzones - de duurste - wordt het tarief opgetrokken van 1,60 euro voor het eerste uur naar 2 euro. In de groene zones stijgt de prijs van 0,70 euro naar 1 euro en in de gele en oranje zones stijgt de prijs van 0,50 naar 0,70 euro voor het eerste uur. De roze en de blauwe zones blijven gratis voor de eerste twee uren.

Ook de parkeerboetes zullen vanaf 1 januari 2020 duurder worden. Het bedrag van een retributie wordt verhoogd van 30 euro naar 39 euro.