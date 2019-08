Park Spoor Noord als nieuwe locatie voor het Antwerp Skate Contest Caroline Van de Pol

14 augustus 2019

15u11 3 Antwerpen Op 20, 21 en 22 augustus vindt voor de dertiende keer het Nokia Antwerp Skate Contest plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de Belgian Skateboard Association die deze urban sport op de kaart wilt zetten.

“Urban Sports winnen over de hele wereld aan populariteit. In plaats van de traditionele sporten gaan jongeren steeds vaker de straat op om te bewegen op urban sports zoals freerunning, breakdancen en skateboarden”, vertelt organisator Anton De Groot. In Antwerpen oefenen steeds meer skaters hun tricks in de skateparken van het Stadspark en Park Spoor Noord. Ook binnen de sportwereld zelf wint de sport aan geloofwaardigheid, want in 2020 wordt skateboarden voor het eerst geïntroduceerd op de Olympische Spelen in Tokyo.

Na edities in het Stadpark, aan de Jordaenskaai en aan het Theaterplein wordt Park Spoor Noord de nieuwe locatie van het Antwerp Skate Contest. “We kozen voor een indoor skateparcours in de Parkloods dat ook de komende drie jaar als permanente skatelocatie zal blijven.” Drie dagen lang zullen er professionele skaters van over de wereld strijden voor een prijzenpot van 13.000 euro. “We hebben ook een wedstrijd in de Backyard Bowl die toegankelijk is voor iedereen. Als de jury jouw trick goed vindt, ontvang je meteen een briefje van 50 euro,” vertelt Anton De Groot. Elke dag is er een free skateboarding moment waarop elke skater het parcours mag komen uittesten.

Dit jaar organiseert de Belgian Skateboard Association voor het eerst de Belgian Skate League. Deze Belgische competitie bestaat uit 15 wedstrijden in verschillende steden waarbij zowel amateurskaters als gesponsorde skaters punten verzamelen. Zo zal er voor de allereerste keer een Belgisch klassement ontstaan. Het Antwerp Skate Contest maakt deel uit van deze Belgian Skate League.

Op de eerste dag van het Antwerp Skate Contest staat ‘Tricks for cash’ in de Backyard Bowl op het programma. Skaters van alle leeftijden tonen er hun tricks aan de jury. Woensdag vinden de kwalificaties plaats van vijftig professionele skateboarders uit heel Europa. Op de slotdag strijden twintig skaters tegen elkaar in de halve finale en beëindigen tien skaters het evenement tijdens de finale.

Meer informatie vind je op www.nokiaantwerpskatecontest.be.