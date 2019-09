Park(ing) Day: “Kies voor autodelen en vervang parkeerplaatsen door groen en fietsparkings” PhT

20 september 2019

12u26 3

We moeten dringend meer gaan autodelen, zodat je het aantal parkeerplaatsen in de Antwerpse woonstraten flink kunt inkrimpen en vervangen door groen, fietsparking en bredere stoepen. Die oproep in het kader van de internationale ‘Park(ing) Day’ is vrijdag symbolisch uitgerold in de Antwerpse Diercxsensstraat en de Borgerhoutse Mellaertsstraat.

Bewoners van de twee straten maakten er een gezellige nazomerdag van. Marlies Lenaerts woont in de Diercxsensstraat. “De twee straten voor onze actie zijn willekeurig gekozen. Ze vertonen het typische beeld in de stad: veel parkeerplek, smalle stoepen. Autodelen is een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén efficiënt gebruikte deelwagen kan vier tot twaalf privéwagens vervangen. Stel dat elke twee gezinnen erin slagen om nog maar één in plaats van twee auto’s te gebruiken, dan halveer je het aantal parkeerplaatsen. En daar mag wat druk achter zitten. Heel wat steden maken bewonersparkeren betalend.”

De initiatiefnemers loven trouwens de stad voor de verbeterde fietsinfrastructuur. De voorbije jaren is de stroom fietsers vermenigvuldigd. “In Antwerpen, binnen de Ring, kiezen de inwoners in de helft van de gevallen niet voor de auto voor hun verplaatsing. We zetten dus al een goede modal split neer.”