Park and Ride Luchtbal in laatste rechte lijn voor gebruik: vanaf volgende zomer plaats voor 1.700 wagens ADA

23 september 2020

16u05 2 Antwerpen Het dak van Park and Ride Luchtbal is klaar. De aannemer Antwerpse Bouwwerken voerde daarvoor afgelopen dinsdag de laatste betonstort uit. De komende maanden start de aannemer met de verdere afwerking van het gebouw en het plaatsen van de technieken. Voor de zomer van 2021 gaat de parking open.

Op het dak van de P+R Luchtbal werd dinsdag het laatste beton gestort. De P+R aan het kruispunt met de Noorderlaan en de Ekersesteenweg gaat volgende zomer open. Park and Ride Luchtbal is één van de Park and Rides die Lantis rond Antwerpen bouwt. “Daarmee stimuleert de bouwheer van de Oosterweelverbinding weggebruikers om op een duurzame manier de laatste kilometers naar het stadscentrum af te leggen”, klinkt het bij Lantis.

“Zo helpen we mee om één van de ambities van het Toekomstverbond te realiseren. Dat zegt dat tegen 2030 vijftig percent van de verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets of deelsystemen moet gebeuren. Park and Ride Luchtbal is daarvoor prima gelegen. Kom je van de A12 of de E19 dan kan je daar makkelijk overstappen op de tram, de bus of de deelfiets”, vertelt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.

De Park and Ride biedt plaats aan 1.700 wagens en is met zijn zeven verdiepingen goed voor 66 000 vierkante meter aan parkeerruimte. Dat zijn ruim negen voetbalvelden. De 1.400 houten dakbalken van elk 3,5 ton geven het gebouw een eigentijdse look. Voeg daar het natuurlijk daglicht aan toe dat dankzij de patio tot diep in het gebouw kan binnendringen en je hebt een aangename ruimte om in te vertoeven. Naast parkeerplaatsen is er net zoals in de grote treinstations plaats voorzien voor commerciële ruimtes zoals bijvoorbeeld een afhaalpunt of hersteldienst.