Paraplumoordenaar Aleksander Tryksza (26) blijft in gevangenis voor moord op Nathalie Pavel (43) Wouter Spillebeen

20 november 2019

14u36 0 Antwerpen Aleksander Tryksza (26) werd in 2014 veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een tippelaarster en wil nu hij een derde van die straf heeft uitgezeten vervroegd vrijkomen. De Gentse strafuitvoeringsrechtbank wees die vraag vandaag af.

Begin 2012 werd de 43-jarige Nathalie Pavel dood aangetroffen op de dertiende verdieping van centrumparking Breidel in Antwerpen. Ze lag op haar buik, had een zwaar toegetakeld gezicht en als ultieme vernedering een paraplu tussen haar billen. Op de beelden van de bewakingscamera’s was te zien dat ze met een jongeman de lift had genomen naar boven. Een kwartier later kwam de man alleen weer naar beneden.

De verdachte was Aleksander Tryksza, die op het moment van de feiten amper 18 jaar oud was. Moeizaam bekende hij de moord. Op nieuwjaarsdag had hij Pavel benaderd op zoek naar betaalde seks. Maar op het dak liep het fout toen de jongeman onder invloed van drank en drugs niet kon presteren. Hij werd kwaad en viel het slachtoffer aan. Na een reeks vuistslagen en schoppen in haar gezicht, liet hij haar voor dood achter, maar eerst duwde hij de paraplu tussen haar billen. “Een duivelse ingeving, ik denk dat ik haar wilde straffen”, zei Tryksza op zijn proces.

In 2012 werd Tryksza in voorlopige hechtenis genomen en in 2014 werd hij door een assisenjury veroordeeld tot 22 jaar cel. Samen met de twee jaar in voorhechtenis heeft hij intussen een derde van zijn straf uitgezeten, dus vroeg hij de vervroegde vrijlating aan. De rechter wees die vraag vandaag af. Tryksza blijft voorlopig dus in de gevangenis. Over een jaar kan hij opnieuw een aanvraag indienen voor vervroegde vrijlating.